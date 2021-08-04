ICBC Bank Maaşın 25 katına kadar kredi kampanyası başlattı, 0.90 Faiz Oranı ile Kısıtlı Sayıda Kredi Başvurusu

ICBC Bank Maaşın 25 katına kadar kredi kampanyası başlattı. Sizde maaşınıza göre kredi almak istiyorsanız ICBC Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Yazımızda sizlere bu bankanın kredi başvurusu nasıl yapılır ve bankanın kredi başvurusu için istediği şartlar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz.

ICBC Bank ülkemizde sonradan kurulan bir Çin bankasıdır. Bu banka müşteri portföyünü her geçen gün ilerletmektedir. Bunun sebebi ise verdiği kredi kampanyaları ve kredi kartı olmuştur. Bankadan kart alacak müşteriler bonus özellikli bir kredi kartı alabilirler. Ayrıca kredi konusunda ihtiyaç kredisi ve konut kredisi diğer bankalara nazaran uygun faizlerle verilmektedir. Sizde bir maaşınız varsa ve bu maaşın 25 katına kadar kredi almak istiyorsanız ICBC Bank kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İşte detaylar.

ICBC Bank Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Her bankada olduğu gibi bu bankanın da kendine özel politikaları vardır. Banka her müşteriye bireysel ve ticari olarak kredi imkanı sunmaktadır. Sizde bu bankadan kredi alacaksanız bankanın yayımladığı politikalara uygun müşteri olmanız gerekmektedir.

· Kredi başvurusu yapacak olan müşterinin TC vatandaşı olması şartı vardır. · Kredi başvurusu yapacak olan kişi 18 ile 70 yaş arasında olmalı, 60 yaş üzerinde ise emekli olması zorunluluğu vardır. · Kredi kullanacak olan kişinin 1100 ve üzerinde kredi notu olması şarttır. · Kredi kullanacak kişinin en az 1 adet kredi kartı kullanması gerekiyor. · Başvuru sahibi gelir belgesi olması ve 1 yıllık kesintisiz sigortası yatmış olması gerekmektedir. · Emekli olan müşterilerin emekli maaşını bu bankaya taşıması şarttır. · Şartlara uygun olan müşterileri kredi başvurusu yapabilirler.

ICBC Bank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka kredi başvurusu için sadece banka şubelerinden hizmet vermektedir. Size en yakın ICBC bank şubesine giderek hemen ihtiyaç kredisi başvuru formu isteyebilir ve kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaparken bankaya kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz yeterlidir. Banka sizin sigorta kaydınızı kendi ekranından görecektir. İş yeri bilgilerinizi teyit ettikten sonra başvurunuzu bu bankadan yapabilirsiniz. Başvuru hemen onay vermeyecektir. Bu süreçte değerlendirmeyi genel müdürlük yapacaktır.

Kredi başvurusu yapan müşterilere sıkıntı olmaması durumunda aldıkları maaşın 25 katına kadar kredi verilmektedir. Kredi üst limit ise 100.000 TL’dir. Aldığınız kredileri 3 ay ertelemeli olarak kullanabilir ve 60 ay vadeye kadar ödeme tablosu yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yaptıktan sonra genel müdürlük değerlendirme için sizi bekletecektir. Diğer bankalar gibi hızlı bir sistemi olmayan bu bankadan 2-3 gün içinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Eğer kredi başvurusu yaptınız ve hala sonuç gelmediyse 444 00 50 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya başvuru yaptığınız banka şubesine giderek bu durumu öğrenebilirsiniz. Müşteri hizmetlerinde size kredinizin hangi aşamada olduğunu ve olumlu/olumsuz oluşunu söyleyeceklerdir. Kredi notunuzda ve banka sicilinizde sıkıntı yoksa başvurunuz onaylanacaktır.