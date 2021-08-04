Denizbank'tan 20 Maaş Kredi Kampanyası Bugün Başlıyor, Başvurular SMS ile ve İnternetten

Denizbank maaşın 20 katına kadar kredi kampanyasına başladı. Denizbank üzerinden maaşınızın 20 katına kadar hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank bu kredilerde sadece ihtiyaç kredisi olarak onay verecektir. Aldığınız emekli veya çalışma maaşınızın 20 katına kadar kredi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Denizbank ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan birisidir. Bu bankadan hızlı kredi başvurusu yapılabilir ve anında sonuç öğrenebilirsiniz. Banka çalışmayanlara gelir belgesiz olarak kredi verdiği gibi ayrıca çalışan müşterilere de maaşlarına göre kredi imkanları vermektedir. Sizde eğer acil para ihtiyacınız varsa ve aynı gün içinde hem onay alıp hem kredi kullanmak istiyorsanız Denizbank üzerinden bu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Denizbank maaşın 20 katına kadar kredi kampanyasından yararlanmak için banka müşterisi olmanıza gerek yoktur. En az 3 aylık sigortanızın olması durumunda banka size onay verecek ve aynı gün içinde kredinizi banka şubesinden kullanabileceksiniz. Şimdi sizlere Denizbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Denizbank Maaşın 20 Katına Kadar Kredi Kampanyası Şartları Nedir?

Denizbank üzerinden maaşınızın 20 katına kadar kredi alabilirsiniz. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda TC kimlik numaranızdan bir sicil sorgulaması yapılır. Bu sicil sorgulamasında bankadan kredi alıp almayacağınız size söylenecektir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer kredi notu düşükse bu kredileri alamazlar. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilerin başvuruları değerlendirmeye girecektir. Banka kredi başvurusu yapan müşterilerin kredilerini şube yetkisinde onaylayacaktır. Eğer kredi notunuz düşükse kredi onayı için genel müdürlüğü beklemeniz gerekebilir. Genel müdürlük kredi onayları 2-3 gün sürebilmektedir.

Eğer banka şartlarına uygun müşteriyseniz hemen kredi kullanabilirsiniz. Bunun için bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz yeterlidir. Banka kara liste müşterisiyseniz banka size kredi onayı vermeyecektir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu için bankanın şubelerine gitmeniz gerekmektedir. 2.500 TL maaş aldığınızı düşünürsek bu banka size kredi onayını 50.000 TL’ye kadar verecektir . Bu sebeple banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Denizbank’ın en çok başvuru için tercih edilen yöntemi olan SMS kredi başvurusunu sizlere önermiyoruz. Eğer bir bankada borcunuz varsa SMS kredi başvurusu yaptığınız zaman direk olumsuz yanıt alabilirsiniz. Kredi onayı aldığınız zaman banka diğer banka borçlarınızı da kapatmak isteyecektir. 100.000 TL kredi almak istiyorsanız en az 5.000 TL gelir belgenizin olması gerekmektedir.

Kredi başvurusu sonrasında onay alırsanız aynı gün içinde kredi kullanacaksınız. Banka kredi kullanan müşterilerine 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak kredi vermektedir. Daha fazla limitle kredi onayı almak istiyorsanız bankaya ipotek vermeniz gerekiyor. Banka ipotekli kredilerde vereceğiniz ipoteğe göre kredi limiti belirler.

Sizlerde bu şekilde Denizbank üzerinden maaşınızın 20 katına kadar kredi alabilirsiniz. Emekli olan kişiler bu kredileri alabilmeleri için bankaya maaş taşıması yapması gerekmektedir. Çalışan kişilerin maaş alma zorunluluğu yoktur. Kredi başvurusu sonrasında aldığınız ön onay tamamen banka yetkisinde olup kredi kullanma yetkileri şubelerindir. Dilerse banka kredinizi olumsuz yapabilir veya sizden kefil isteyebilir.