IBAN numarası üzerinden verilen nakit belki oldu! Son dakika haberi geldi...

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu resmi internet sitesi üzerinde duyuruda 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankası banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalar üzerinden şartlara uygun olan tüm vatandaşları 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen tüm vatandaşları için yapılacak olan bu kampanyalarda 24 ay vadeli Kredi aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacak ve Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere 5 dakika içerisinde ne kadar onay aldığınız hakkında bilgiler gönderilecektir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucu hemen sizlere verilecek onaylanan Kredi sonucuna göre de işlemlerinizi yapılarak hemen aynı gün içinde kullanımınız gerçekleştirilecektir.

T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşlar Banka hesabı olmaları durumunda IBAN numaralarına ödeme almak istiyorlarsa internet bankacılığı şifreleri oluşturarak banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini de söyleyebiliriz. Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı uygulaması şifresi alarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda hafta sonu olsa bile kredi onayı almaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarını ödemeler alabilecek ve Acil para ihtiyacını IBAN numarasına göndererek hemen gerçekleştirebilecek.