IBAN Numaranızı Kontrol Edin! Hesaplarınıza Bugün Öğleden Sonra 10.000 TL Ödeme Yollanacak!

10 bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde, Finansbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılarak, acil ihtiyacınız olan parayı hemen kullanabilir üstelik haftasonu olsa bile banka hesabınız varsa bu bankadan ihtiyaç kredisine hemen alabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve banka şubeleri üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi başvurularını yapacak olan vatandaşlardan bazı şartlar isteyeceğini açıkladı.

Nakit kredi olarak verilecek bu kredi limitlerinde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilir ve 3 ay ertelemeli olarak kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek istiyoruz.

SMS ile Kredi Başvuru!

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndermiş olmanız durumunda bankanın SMS ile kredi başvuru imkanından faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına gönderdikten sonra banka, değerlendirmeye, sizin kendi kimlik numaranız üzerinden yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile göndermektedir.

Sms ile kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kredi imkanın dan faydalanmak istediklerini belirtmeleri durumunda hızlı bir şekilde şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yaptıktan sonra mobil uygulama üzerinden de kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka hesapları olması durumunda Qnb mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunu yapabilir, onaylanan tutarı hesabına yatırabilir.