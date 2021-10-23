Hükümet Tarafından Yapılan Son Duyuru ile Birlikte 100 bin TL Tutarına Kadar Olan Banka ile Senet Borçları Kapatılıyor!

100 bin TL tutarına kadar olan banka ile senet borçları hükümet tarafından yapılan duyuru ile birlikte kapatılacağı konusunda bilgi aktarıldı. Vakıfbank tarafından 100 bin TL tutarına kadar borç kapatma kredisi verilerek bu imkan sağlanacak.

Vakıfbank son dakika yaptığı duyuru ile birlikte 100 bin TL borç kapatma kredisi imkanı sunuyor. Vakıfbank aracılığı ile borç kapatma kredisi sahibi olmayı düşünüyorsanız, mevcut limitlerin 100 bin TL tutarına kadar çıkarılmış olduğunu bilmelisiniz.

100 bin TL Vakıfbank borç kapatma kredisine başvurmanız halinde, mevcut bankaya özel şartları sağlamanız halinde, kredi ile birlikte kredi kartı ile var ise KMH hesabı borçları içinde kredi başvurusu gerçekleştirebileceksiniz. Söz konusu kredinin ise konut kredisi ile taşıt kredisi borçlarının kapatılması için kullanılması da mümkün değildir. Kredi başvurusunda bulunanların banka politikalarına uygun olması halinde hemen sonuçlar hızlı şekilde verilmektedir.

Kredi için mevcut şartları sağlamış olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi için sizlere farklı kampanya seçenekleri sunulmaktadır. Bu kampanyalar üzerindeki seçeneklerde işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Kredi borçları ile kredi kartı borçları için de ayrı bir şekilde kredi kullanımını da banka üzerinden yapabilirsiniz.

Vakıfbank 100 bin TL Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Vakıfbank aracılığı ile sunulan borç transferi kredisi olarak da bilinen kredi türünden yararlanmayı düşünüyorsanız en yakın Vakıfbank şubesine giderek hızlı olarak sonuç alabilirsiniz. Şubeye başvuracak vatandaşların emekli olması halinde banka üzerinden emekli maaşlarını alma şartı aranmaktadır. Emekli maaşınızı banka üzerinden almıyorsanız, kredi kullanımı için onay almanızın ardından bankaya maaşın taşınması işlemi yerine getirilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda Vakıfbank tarafından sunulacak borç transferi kredisinin çalışan müşterilerin başvurması halinde en az sigortalı bir işte 6 aylık geçmişinin olması gerekmektedir. Eğer ki işe yeni başlanmış durumda ise ya da sigorta primleri ödenmiyor ise kredileri kullanmanız mümkün değildir. Şartlara uygun olanlar ise en yakın Vakıfbank şubesi üzerinden 100 bin TL borç kapatma kredisi için başvuruda bulunabilecektir.