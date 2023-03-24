Hükümet Bombayı Patlattı! İlk Defa Ev Alacaklara 189 Bin Lira Destek Vereceğini Açıkladı

Devlet, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara para desteği vermeye hazırlanıyor. Konut fiyatlarının düşmesinden yararlanmak isteyenler için bu destek oldukça önemli bir fırsat olabilir. Devlet destekli konut hesabı sayesinde, ev almak için gerekli birikimi yapmak isteyen vatandaşlar, belli koşulları sağladıkları takdirde, devletin katkısı ile biriktirdikleri paradan daha fazla tutarda destek alabilecekler. Bankalar bu yıl için geçerli olacak yeni rakamları ve devlet desteği almak için gerekli koşulları vatandaşlarla paylaştı. Bu destek tutarı 2023 yılında yapılan zamlar ve hükümetin seçim öncesi yaptığı kampanyalarla birlikte 189 bin 156 liraya kadar yükseldi.

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NEDİR?

Devlet destekli konut hesabı, bankaların birikim hesaplarından biridir ve ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşları para biriktirmeleri için teşvik etmektedir. Bu hesapta en az 36 ay boyunca birikim yapanlar, biriktirdikleri paraya ek olarak ev alımı sırasında kullanabilecekleri devlet desteği alırlar. Devlet desteği, belirli bir tutara kadar ve geri ödemesiz olarak verilir. Ancak, destekten yararlanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, vatandaşın Türk vatandaşı olması ve daha önce kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, destek alabilmek için anlaşmalı bankalardan birikim hesabı açılması ve belirli bir süre boyunca düzenli birikim yapılması gerekmektedir. Tüm bunları yerine getirenler devletten 95 bin liraya kadar destek almaya hak kazanır.

2023 YILINDA İLK DEFA EV ALACAKLARA DEVLET NE KADAR DESTEK VERİYOR?

Devlet destekli konut hesabında birikim süresi arttıkça, devlet katkısı da artmaktadır. 36-47 ay arasında para biriktiren vatandaşlar en fazla 81 bin 968 lira, 48-59 ay arasında para biriktiren vatandaşlar en fazla 88 bin 273 lira, 60 ay ve üzeri sürede para biriktiren vatandaşlar ise en fazla 94 bin 578 lira devlet katkısı alabilirler. Ev almayı düşünen evli çiftlerin, ayrı ayrı konut hesabı açıp para biriktirdikten sonra ortak tapu alması durumunda ise devlet katkısı en fazla 189 bin 156 liraya kadar çıkabilir. Ancak, birikim yapan vatandaşların alacağı tutar, biriktirdikleri paraya ve birikim süresine göre değişiklik göstermektedir.

İLK DEFA EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI

Türkiye'de ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar, devlet desteğinden yararlanabilirler. Ancak belirli koşulların karşılanması gerekmektedir. Bunlardan ilki, kişinin Türk vatandaşı olması ve 7 Nisan 2015'ten itibaren kendi adına kayıtlı bir konuta sahip olmamış olmasıdır. Ayrıca, ev satın almadan önce konut hesabı açmak ve en az 36 ay boyunca düzenli birikim yapmak da zorunludur. Konutu satın aldıktan en az 6 ay içinde tapu ibrazı ve hibe para başvurusu gibi diğer şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, Türkiye’de hiç ev almamış ama yurt dışında ev sahibi olanlar bu teşvikten yararlanamazlar.