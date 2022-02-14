Yeni Nesil COVID Aşıları Nasıl Görünecek?

Şiddetli akut solunum yolu koronavirüslerinin (SARS-CoV-2) neden olduğu COVID-19 salgını küresel bir tehdit olmaya devam ediyor. Milyonlarca hayat hastalıktan kaybedildi ve birçoğu ilk enfeksiyonlarını temizledikten uzun süre sonra devam eden semptomlar çekmeye devam ediyor. Virüs hakkındaki bilgimizde ilerlemiş olsak da ve şimdi tedavide etkili olduğu kanıtlanmış ilaçlara sahip olsak da, şu anda virüsten ciddi hastalıkları önlemeye yardımcı olmak için kullanılmakta olan aşıları geleceğe hazır hale getirmek için hala bir yolumuz var.

Aşı geliştirmek oldukça zordur ve COVID-19 aşılarının oluşturulması eşi görülmemiş bir başarı olmuştur. Ancak mevcut aşıların dağıtımının dünya genelinde devam etmesi gerekirken, daha geniş ve sağlam bir bağışıklık tepkisi sağlayacak yeni nesil aşılara da bakmalıyız.

İkinci nesil COVID-19 aşılarının mevcut aşıların başarısı üzerine inşa etmesi gerekecektir. Yaygın olarak kullanılan mRNA aşıları SARS-CoV-2 spike proteinine karşı bağışıklık tepkisini uyarırken, son zamanlarda mutasyonların ve yeni varyantların virüsün bu kısmının yapısını değiştirerek aşıları daha az etkili hale getirebileceğini gördük. Yeni nesil aşılar, ne kadar bulaşıcı veya virülan olursa olsun, bizi mevcut ve gelecekteki varyantlara karşı korumak amacıyla yapılmalıdır.

Ayrıca, gelecekteki aşılar aşılananlardan virüsün bulaşma riskini azaltabilmelidir. Bu, genellikle bir konağın içinde çoğalma ve yayılma şansına sahip olmadan önce virüsü hedefleyebilecek yüksek düzeyde nötralize edici antikor başlatarak viral yükü azaltabilmeleri gerektiği anlamına gelir. Ayrıca bağışıklık tepkisinin mümkün olduğunca uzun ömürlü olması gerekiyor, yani güçlendiriciler, gerekirse, uzayabilir.

En önemlisi, bu salgınla küresel ölçekte mücadele etmek istiyorsak, aşıların ucuz ve herkes için erişilebilir olması gerekir.

Bu sorunların bazılarını çözmeye yardımcı olabilecek geliştirilmekte olan aşılardan biri, biyoteknoloji firması Gritstone'un GRT-R910 adlı kendi kendini güçlendiren mRNA (SAM) COVID-19 aşısıdır. Kendi kendini güçlendiren mRNA'lar, geleneksel mRNA ile karşılaştırıldığında daha düşük dozlarda gelişmiş antijen ekspresyözü ve antikor üretimi göstermiştir, bu da bu teknolojinin bağışıklamayı iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Daha sonra daha düşük dozlarda ve muhtemelen daha az sıklıklarda güçlendiriciler gerektirecektir.

GRT-R910 aşısı Birleşik Krallık'ta 1. Spike proteinine karşı antikor üretmenin yanı sıra, virüsün barındırdığı diğer proteinlere de bağışıklık tepkisi vereceği umulmaktadır. Gritstone yaptığı açıklamada, GRT-R910'un SARS-CoV-2 varyantlarına karşı sağlam, sürdürülebilir ve geniş bağışıklık tepkilerini tetikleyebileceğini söyledi.

Gritstone CEO'su Andrew Allen, "SAM COVID aşımız, antikor yanıtlarını güçlü nötralize etmenin yanı sıra sağlam CD8+ T hücre yanıtlarını yönlendirmek için tasarlanmıştır ve özellikle daha savunmasız popülasyonlarda daha uzun süreli bağışıklık sözü sunmaktadır" dedi. "Ek olarak, spike proteini gibi viral yüzey proteinleri geliştiği ve bazen aşı kaynaklı bağışıklıktan kısmen kurtulduğu için, GRT-R910'u antijenik sürüklenmeye daha az eğilimli olabilecek yüksek oranda korunmuş viral proteinler sunarak çok çeşitli SARS-CoV-2 varyantlarına karşı geniş bir terapötik potansiyele sahip olacak şekilde tasarladık."

Bunun gerçek anlamda anlamı daha güçlü, daha geniş ve daha uzun süreli bağışıklık tepkileridir, bu da gelecekteki varyantlar kaçınılmaz olarak ortaya çıktıkça daha az bağışıklık kaçışı ve daha az sıklıkta güçlendirici atış olasılığı anlamına gelecektir.

Birçok düşük ve orta gelirli ülke, tüm nüfuslarını aşılamak için gereken COVID-19 aşılarının sayısını karşılayamadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünya çapında aşı eşitliğini kolaylaştıran COVAX şeması gibi programlara güvenmek zorundalar. Özellikle COVID-19 aşılarını düşük gelirli ülkelere ulaştırmaya odaklanan bir şirket İsveç biyoteknolojisi Ziccum' dur. Mevcut aşıları havayla kurutmak, soğuk sıcaklıklarda depolanmasını veya taşınması gerekmeyen toz formlarına dönüştürmek için bir teknoloji geliştirmiştir. Ziccum, Janssen'in COVID-19 aşıları da dahil olmak üzere aşılarının kuru toz versiyonlarını geliştirmek amacıyla Janssen ilaç şirketiyle ortaklık yaptı.

Ancak araştırmaları COVID-19'da bitmiyor. Ayrıca üretimi ve Janssen'in Ebola ve RSV aşılarına erişimi dönüştürmek için de çalışıyorlar. Ziccum, teknolojisini kuru aşıları havalandırmak için kullanarak, soğuk zincir depolama ile ilgili lojistik sorunları ortadan kaldırdığını, böylece dünyanın daha uzak veya ulaşılması zor bölgelerine teslim edilebileceğini savunuyor.