Hızır gibi yetiştiler! Parasızlığa son verin! Ziraat Bankası ve Vakıfbank günlük 28 TL'ye 20.000 TL veriyor

Ziraat Bankası ve Vakıfbank günlük 28 TL'ye 20.000 TL veriyor. Hızır gibi yetiştiler! Parasızlığa son verin! Kamu bankaları vatandaşların nakit ihtiyaçlarına yönelik adım atarak kredisiz 20 bin TL kampanyası başlattı. Kampanya haberi ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan geldi. Başvuruların ise 31 Mayıs’a kadar devam edeceği aktarıldı. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarihe kadar gerekli incelemeleri yaparak bu konuda başvurularını yapmaları istenecektir. İşte Ziraat Bankası ve Vakıf Bank tarafından hazırlanan bu kampanya birçok kişi için çok büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler hemen ilgili bankalara başvuruda bulunabilirler.

Kampanyanın Düğmesine Kamu Bankaları Bastı

Nakit paraya ihtiyaç duyanlar genellikle ilk tercihini bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinden yana kullanıyor. Kredi çekmeye gerek duymadan kamu bankalarının oluşturduğu nakit avans kampanyasıyla nakit para ihtiyacı karşılanabilmektedir.

Nakit ihtiyacını anında karşılayan vatandaşlar aylık çok uygun taksitlerle ödeme yapabiliyor.

Kampanya kapsamında Halkbank’a ait Paraf, Ziraat Bankasına ait Bankkart ve Vakıfbank’a ait World kartlarına sahip kişiler yararlanabiliyorlar. 12 ay taksitli seçenek sayesinde 20 bin TL’ye kadar nakit avans çekerek ödemelerini taksitli yapabiliyorlar. Çekilen nakit avans hemen hesaba aktarılabiliyor.

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