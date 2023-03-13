20.000 TL ve 50.000 TL arasında Denizbank üzerinden yeni bir Gelir belgesiz kredi kampanyası başladı, Masraf yok

Denizbank üzerinden başlatılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilere başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faizlerle kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecektir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankanın yapmış olduğu gelir belgesiz ve masrafsız Kredi kampanyasına katılmak için öncelikli olarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bir kredi notunuzun olması istenmektedir.

Denizbank üzerinden başlatılan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte verilirken nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda da internet üzerinden bu kredileri kendi hesaplarına yatıracağını söylemek isteriz. 20.000 TL ve 50.000 TL arasında Kredi değerlendirmesi yapılarak işlemlerinizi gerçekleştirecek olan Denizbank yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru almaktadır.

Denizbank cebimde kredi kampanyası adıyla başlatılan sms kredi servisinde Kredi başvurunuzu yapmak için Cep telefonunuz üzerinden bir ücretli mesaj atmanız istenmektedir. cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra kredim boşluk TC kimlik boşluk ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı 32 80 numarasına gönderirseniz Denizbank tarafından bireysel müşteriler Kredi başvurusunda bulunabiliyor ve ne kadar kredi onayı aldıklarını 10 dakika içerisinde öğrenebiliyorlar. Denizbank üzerinden başvuru yaparak onay alan her vatandaş, SMS ile onay aldıkları tutarı kullanmak için en yakın Denizbank şubesine giderek başvuru yapabilmektedirler.