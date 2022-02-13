Fransız Hava Saldırıları Burkina Faso'da 40 Savaşçıyı Öldürdü

Ordudan yapılan açıklamada, Fransız güçlerinin burkina Faso'da bu hafta komşu Benin'de meydana gelen ve aralarında bir Fransız'ın da bulunduğu ölümcül saldırılarla bağlantılı düzinelerce savaşçıyı öldürdüğü belirtildi.

Ordu genel komutanlığından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Sahel bölgesindeki Fransız liderliğindeki Barkhane gücünün, 40 savaşçının ölümüne yol açan hava saldırılarını gerçekleştirmeden önce saldırılardan sorumlu olan "silahlı grubun yerini tespit etmek için hava istihbarat kapasitelerini devreye girdiği" belirtildi.

Fransız, bu hafta Benin'in sorunlu Nijer ve Burkina Faso sınırındaki uzak kuzeydeki bir yaban hayatı koruma alanı olan W Milli Parkı'ndaki park korucularına düzenlenen iki saldırıda ölen dokuz kişi arasındaydı.

Beninese hükümetinin geçiş ücretine göre, Salı günü yol kenarına yerleştirilen iki bomba beş park korucusu, bir park görevlisi, bir asker ve bir Fransız eğitmeni öldürdü.

İki gün sonra, bir başka park görevlisi bir patlamada öldü.

Fransa Perşembe günü yaptığı açıklamada, parktaki "terör saldırısında" ölenler arasında 50 yaşında bir vatandaşın da bulunduğu için soruşturma açtığını açıkladı.

Rezervi işleten African Parks örgütü, Fransız'ın burada "baş kolluk eğitmeni" olduğunu söyledi.

Benin uzun zamandır El Kaide ve IŞİd'e (IŞİd) bağlı savaşçıların Sahel ülkelerini tehdit ettiği Batı Afrika'daki en istikrarlı ülkelerden biriydi, ancak son zamanlarda birçok saldırı yaşadı.

Sınır boyunca suç kaçakçılığı çeteleri de faaliyet gösteriyor.

Ocak ayında, iki Beninli asker, araçları kuzeydeki Atakora bölgesinde doğaçlama bir patlayıcıya çarptığında hayatını kaybetmişti.