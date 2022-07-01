Ferdinand Marcos Jr, Filipinler Devlet Başkanı Olarak Yemin Etti

Filipinler'in merhum diktatörünün oğlu ve adaşı Ferdinand Marcos Jr, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Marcos Jr'ın Perşembe günü göreve başlaması, yaşlı Marcos'un bir halk ayaklanmasında devrilmesinden ve sürgüne gönderilmesinden 36 yıl sonra, Asya'nın en ünlü siyasi hanedanlarından biri için çarpıcı bir siyasi dönüşe işaret ediyor.

“Bongbong” olarak bilinen 64 yaşındaki Marcos Jr, geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ailesinin imajını beyazlatmak için yıllarca süren bir kampanya olduğunu söyleyen eleştirmenlerin de yardımıyla, ender bir ezici zafer kazandı.

Ölümcül uyuşturucu savaşıyla uluslararası ün kazanan ve görevden ayrıldıktan sonra şüpheli satıcıları öldürmekle tehdit eden Rodrigo Duterte'nin yerini aldı.

Yeni cumhurbaşkanı, kampanya sloganlarını yineleyen bir konuşmada, herkese fayda sağlayan politikalarla ülkeyi gözetim altında tutacağına söz verdi ve “Filipin demokrasi tarihindeki en büyük seçim vekâletini” yerine getirdiği için halka teşekkür etti. .

Açılış töreninde, yakın ailesi ve senatör olan kız kardeşi Imee ve dört kez eski bir kongre üyesi olan 92 yaşındaki annesi Imelda ile birlikte açılış töreninde “Hayal kırıklığına uğramayacaksınız, bu yüzden korkmayın” dedi.

Marcos Jr da merhum babasının yönetimini övdü, ancak başkanlığının geçmişle ilgili olmadığını, daha iyi bir gelecek olduğunu söyledi.

“Bir zamanlar bağımsızlıktan bu yana ne kadar az şey başarıldığını gören bir adam tanıyordum…. ama bazen gerekli destekle bazen de almadan başardı” dedi. “Oğluyla da öyle olacak. Benden hiçbir mazeret bulamayacaksın."

Merhum Marcos, 1965'ten bu yana Filipinler'i yirmi yıl boyunca yönetti, neredeyse yarısı sıkıyönetim altındaydı ve onun devrilmesine ve ailesinin 1986 Halkın İktidar Devrimi sırasında sürgüne geri çekilmesine kadar iktidardaki tutuşunu genişletmesine yardımcı oldu. Onun yönetimi sırasında binlerce Marcos muhalifi hapse atıldı, öldürüldü veya ortadan kayboldu ve aile adı, kayırmacılık, savurganlık ve devlet kasasından milyarlarca doların kaybolması ile eş anlamlı hale geldi.

Marcos ailesi zimmete para geçirme suçlamalarını reddetti.

Eylemciler ve babası yönetimindeki sıkıyönetim döneminden sağ kurtulanlar, Marcos Jr'ın Manila'daki Ulusal Müze'nin merdivenlerinde bir öğlen töreninde gerçekleşen göreve başlama törenini protesto ettiler. Güvenliği sağlamak için başkentte 15.000'den fazla polis, asker ve sahil güvenlik personeli görevlendirildi.

'Önümüzdeki zorlu yol'

El Cezire'nin Manila'dan bildirdiği Jamela Alindoğan, Marcos Jr'ın “zorlu” bir başkanlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Marcos Jr.'ın açılışı, öncekilerden çok daha büyük. Marcos ailesinin bir özelliği olan geçit törenleri ve her zamankinden daha fazla ihtişam var” dedi. “Ancak yönetimi için zorlu bir yol olması bekleniyor. Ülke, son yıllardaki en kötü ekonomik gerilemenin yanı sıra krizde olan bir eğitim ve halk sağlığı sistemi ve derinden kutuplaşmış bir toplumla karşı karşıya.”