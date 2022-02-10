Endonezya, Fransa İle İlişkilerini Güçlendirirken 42 Rafale Jeti Satın Alacak

İki ülke hükümetlerinden yapılan açıklamada, Endonezya'nın Fransız üretici Dassault Aviation tarafından üretilen altı Rafale savaş jetini satın almayı kabul ettiği ve 36 jetin daha satın alınmasıyla birlikte 36 jetin daha satın alınmasına karar verdiği belirtildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Perşembe günü Endonezya'ya yaptığı ziyarette yaptığı Twitter paylaşımında, "Resmileşti: Endonezya 42 Rafale sipariş etti." dedi.

İki ülke denizaltı geliştirme ve mühimmat imalatını da içeren bir dizi anlaşma imzaladı.

Parly, "stratejik ortaklığın savunma ilişkilerimizin derinleşmesinden fayda sağlayacağını" belirterek, Fransa'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesindeki silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ise bir basın toplantısında şunları söyledi: "Bugün buna altı uçak için bir sözleşme imzalanmasıyla başladık, yakında gerekli destek ve simülatörlerle 36 kişi için bir diğeriyle takip edilecek."

Dassault Aviation, duyurunun uzun vadeli bir ortaklığın başlangıcı olduğunu ve Endonezya'daki varlığını hızla artırmasına izin vereceğini söyledi. Hisseleri anlaşma haberleri üzerine yaklaşık yüzde 4 tırmandı.

Anlaşma, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki jeopolitik bağları genişletmeye çalışırken, Endonezya'nın bölgede Hindistan'dan sonra uçağı satın alan ikinci ülke olmasıyla geldi.

Ayrıca, Avustralya'nın geçen yıl ABD ve Birleşik Krallık ile nükleer enerjili denizaltıları içeren AUKUS adlı yeni bir stratejik ittifak lehine Fransa ile yaptığı milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etme kararının ardından geldi.

Endonezya, AUKUS hakkındaki endişelerini dile getirdi, bu tür denizaltıların kullanılmasının Çin'in önemli nüfuza sahip olduğu bir bölge olan Güneydoğu Asya'daki jeopolitik gerginliklere katkıda bulunduğu konusunda temkinli.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Fransa ile ortaklığın mühimmat alımlarıyla sınırlı kalmayıp ortak üretim, teknolojik transfer ve savunma sanayiine yatırım içermesini umduğunu söyledi.

2004 yılında hizmete giren Rafale uçağı, ABD ve diğer Avrupalı üreticilerin rekabetine rağmen uluslararası pazarda popüler olduğunu kanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Jetler için Aralık ayında 19 milyar dolara 80 uçak satın alma amaçlı en büyük anlaşmayı imzalarken, diğer yabancı müşterileri arasında Hırvatistan, Mısır, Yunanistan ve Katar yer alıyor.