Papa, “Midilli Ziyaretinde Göçmenleri Siyaset İçin İstismar Etmeyin” Dedi

Papa Francis, Yunanistan'ın Midilli adasındaki bir mülteci kampını ziyareti sırasında Avrupa'nın göçmenlerin durumuna karşı kayıtsızlığını “medeniyetin batıklığı” olarak niteledi.

Pazar günü, Katolik Kilisesi lideri, şu anda yaklaşık 2.200 sığınmacının ikamet ettiği Mavrovouni kampına geldi. Göç konusunun hakim olduğu Yunanistan ve Kıbrıs'a beş günlük bir ziyaretin ikinci gününde.

“Her erkekten ve kadından, hepimizden korku felcini, öldüren kayıtsızlığı, uçlarda olanları kayıtsızca ölüme mahkûm eden alaycı umursamazlığı aşmasını istiyorum” dedi. "Lütfen, bu medeniyet enkazını durduralım."

Latince terimler kullanarak Akdeniz'in kültürler arasında bir köprü olarak kalmasını istedi.

“Denizimizin (mare nostrum) ıssız bir ölüm denizine (mare mortuum) dönüşmesine izin vermeyelim” dedi.

Ayrıca, Avrupa'nın “duvarlar ve dikenli teller çağına” girdiğini söyleyerek göçmenlerin siyasi amaçlarla sömürülmesini kınadı.

Papa, Midilli'yi en son 2016 yılında, bir milyondan fazla insanın Türkiye'den Yunanistan'a geçtiği ve adanın en işlek geçiş noktalarından biri haline geldiği 2016 yılında ziyaret etmişti. Bu vesileyle, Francis, papalık uçağında 12 Suriyeli Müslüman mülteciyi eve getirdi.

Bu sefer böyle bir transfer açıklanmadı, ancak kampa yapılan ziyaret, sığınma taleplerinin işleme koyulmasını beklerken bazıları çocuk doğuran kamp sakinleri arasında umutları artırdı. Kongo'dan Enice Kiaku, iki yıl önce Guiliain'i doğurdu. Yunan adasında doğdu ama kimlik belgesi yok.

The Associated Press'e konuşan Kiaku, "Papanın buraya gelişi bizi kutsanmış hissettiriyor" dedi. "Mülteciler olarak burada çok fazla sorunumuz var, çok fazla acı çekiyoruz." Francis, varışta onun için şarkı söyleyen bir grup Afrikalı kadın tarafından karşılandı. Kampı gezerken çocukların ve bebeklerin başlarını okşadı ve selfie çektirdi.

Kendisine Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas eşlik etti. Yunanistan kısa süre önce Türkiye sınırının bir bölümüne çelik duvar ördü ve Türkiye tarafından göçmenleri taşıyan teknelerin yolunu kesiyor.

Yunanistan topraklarına ulaşan göçmenleri toplu olarak sınır dışı ettiği yönündeki iddiaları reddediyor, ancak insan hakları grupları bu tür çok sayıda geri göndermenin gerçekleştiğini söylüyor. Francis ayrıca, aralarında dayanışma gösterisi ve Avrupa'ya yaptığı çağrı için papaya teşekkür eden Kongolu üç çocuk babası Christian Tango Mukaya'nın da aralarında bulunduğu kamp sakinlerini dinledi.

Mülteci, yolculukları sırasında karısının ve üçüncü çocuğunun izini kaybettiğini ve papa ile görünürlüğünün onları yeniden bir araya getirmesini umduğunu söyledi. Mavrovouni, adada “kapalı kontrollü tesis” inşasını bekleyen geçici bir bekletme merkezidir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu yeni kapalı kamplar şimdiden diğer üç Yunan adasında, Sisam, Leros ve Kos'ta faaliyet gösteriyor. Uluslararası Af Örgütü, Yunan adalarında AB tarafından finanse edilen yeni gözaltı kamplarının Atina'nın ihtiyacı olanlara uluslararası koruma sağlama taahhütlerini ihlal ettiğini söyledi.