Norveç'in Petrol ve Gaz İşçileri, Greve Başladı

Endüstriyel eyleme öncülük eden sendikaya göre, Norveçli offshore işçileri petrol ve gaz üretimini azaltacak bir greve başladı.

İşçilerin yükselen enflasyonu telafi etmek için ücret artışları talep ettiği grev, Salı günü yüksek petrol ve gaz fiyatlarının ortasında gerçekleşti ve Avrupa'ya doğalgaz arzı özellikle Rusya'nın ihracat kesintilerinden sonra sıkılaştı.

Lederne sendikası lideri Audun Ingvartsen, Reuters haber ajansına verdiği röportajda “Grev başladı” dedi.

Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, operatör Equinor'un bir grev sonucu Kuzey Denizi'ndeki üç tarlayı kapatmaya başladığını söyledi.

Ülkenin çalışma bakanlığı, çatışmayı “yakından” takip ettiğini yineledi. İstisnai durumlar varsa grevi durdurmak için müdahale edebilir.

Equinor Salı günü yaptığı açıklamada, Salı günü petrol ve gaz üretiminin günlük 89.000 varil petrol eşdeğeri (boepd) azaltılacağını ve bunun gaz üretiminin 27.500 boepd'yi oluşturacağını yineledi.

NOG, Pazar günü Equinor'un tahminine uygun olarak, grevin ülkenin gaz üretimindeki kesintiyi günde toplam 292.000 varil petrol eşdeğerine veya üretimin yüzde 13'üne kadar derinleştireceğini söyledi.

Equinor, lobinin daha önceki tahminlerine uygun olarak, Çarşamba gününden itibaren petrol üretiminin günde 130.000 varil azalacağını söyledi.

Bir Reuters hesaplamasına göre bu, Norveç'in üretiminin yaklaşık yüzde 6,5'ine tekabül ediyor.

Bir Reuters hesaplamasına göre, Cumartesi gününe kadar planlanan bir artış, Norveç'in gaz üretiminin yaklaşık dörtte birinin ve petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin kapanmasına neden olabilir.

Equinor, “Bu tırmanışın sonuçları henüz net değil” dedi.

Çıkışı kapatmak nihai olarak operatörün – Equinor'un – kararıdır.

Üç adımlı yükseltme

Endüstriyel eylem, yerel saatle gece yarısı (22:00 GMT) Gudrun, Oseberg Güney ve Oseberg Doğu olmak üzere üç alanda başladı ve Çarşamba gece yarısından itibaren diğer üç alana (Kristin, Heidrun ve Aasta Hansteen) genişleyecek.

Yedinci bir alan olan Tyrihans da, çıktısı Kristin'den işlendiği için Çarşamba günü kapanmak zorunda kalacak.

9 Temmuz'a kadar Sleipner, Gullfaks A ve Gullfaks C, Lederne üyeleri operasyonlar için çok önemli kabul edildiğinden ve ürünlerini bu alanlar aracılığıyla pompalayan diğer alanlar üzerinde potansiyel dalgalanma etkileri olacağından büyük olasılıkla üretimi durduracaktı.

Reuters hesaplamasına göre, bunu yapsaydı, ham ve diğer petrol sıvılarının üretimini 160.000 boepd ve doğal gaz üretimini 230.000 boepd'ye yakın azaltabilirdi.

Lederne sendikasının üyeleri Perşembe günü, şirketler ve sendika liderleri tarafından müzakere edilen önerilen bir ücret anlaşmasını reddetti.

Norveç'in diğer petrol ve gaz işçi sendikaları ücret anlaşmasını kabul ettiler ve greve gitmeyecekler.