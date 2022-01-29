Hindistan, Silah Anlaşmasının Bir Parçası Olarak İsrail Pegasus Casus Yazılımını Satın Aldı

New York Times'ın haberine göre, Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan hükümeti, 2017'de silah satın alma anlaşmasının bir parçası olarak İsrail'den casus yazılım satın aldı.

Hindistan hükümeti, Hindistan'daki muhaliflerinin, hak savunucularının ve gazetecilerin telefonlarına bulaşmak için kullanıldığı iddia edilen İsrail yapımı casus yazılımı satın aldığını yalanladı.

Cuma günü yayınlanan rapor, Pegasus ve bir füze sisteminin, o zamanlar yaklaşık 2 milyar dolarlık sofistike silah ve istihbarat aracı anlaşmasının "merkezi parçaları" olduğunu söyledi.

Geçen yıl, küresel bir medya kuruluşları konsorsiyumu tarafından yürütülen bir araştırma, İsrail yapımı kötü niyetli casus yazılımın dünyanın dört bir yanındaki hükümetler tarafından muhalifleri ve gazetecileri cep telefonları aracılığıyla casusluk yapmak için nasıl kullanıldığını gösterdi.

Hindistan'daki 1.000'den fazla telefon numarası, Pegasus casus yazılımının üreticisi olan İsrail merkezli NSO Group'un müşterilerinin ilgisini çekebileceği için dünya çapında seçilen yaklaşık 50.000 telefon numarası arasındaydı.

New York Times raporu, Modi'nin Hindistan'da iktidara gelmesinden sonra ilişkilerin ısınmasının, o günlerde söz konusu anlaşmaya yol açtığını söyledi.

Gazete, "Modi ziyareti [2017'de İsrail'e] özellikle samimiydi, kendisi ve Başbakan [Benjamin] Netanyahu'nun yerel bir plajda çıplak ayakla yürürken dikkatlice sahnelenmiş bir anıyla tamamlandı" dedi.

“Ülkeleri, Pegasus ve füze sistemi ile birlikte, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde sofistike silah ve istihbarat teçhizatı paketinin satışı konusunda anlaşmaya vardı” dedi.

“Aylar sonra, Netanyahu Hindistan'a nadir bir devlet ziyareti yaptı. Ve Haziran 2019'da Hindistan, BM'nin Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde İsrail'i desteklemek için oy kullanarak, ulus için bir ilk olan Filistinli bir insan hakları kuruluşunun gözlemci statüsünü reddetmek için oy kullandı."

Hindistan Savunma Bakanlığı geçen yıl Parlamentoya “NSO Group Technologies ile herhangi bir işlemi olmadığını” söyledi.

Ancak Hindistan'ın ana muhalefetteki Kongre partisi, hükümeti “ihanet” işlemekle suçladı.

“Modi Govt, Pegasus'u birincil demokratik kurumlarımızı, politikacılarımızı ve halkı gözetlemek için satın aldı. Hükümet görevlileri, muhalefet liderleri, silahlı kuvvetler, yargı, hepsi bu telefon dinlemelerinin hedefi oldu. Bu ihanettir," Kongre partisi lideri Rahul Gandhi Cumartesi günü tweet attı.

Bir başka üst düzey Kongre lideri Mallikarjun Kharge Twitter'da şunları söyledi: "Modi Hükümeti neden Hindistan'ın düşmanları gibi davrandı ve Hint vatandaşlarına karşı bir savaş silahı kullandı?"

El Cezire, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) sözcülerine ulaşmaya çalıştı, ancak çağrılara cevap verilmedi.

Üst düzey bir bakan, bir tweet'te NYT'nin "güvenilir" olamayacağını söyledi. Geçen Ekim ayında Hindistan Yüksek Mahkemesi, İsrail casus yazılımlarının Hindistan'da gözetleme amacıyla kullanıldığı iddiasını araştırmak için üç üyeli bir komisyon kurdu.

Küresel tartışma

Müşteri listesini ifşa etmeyen NSO Grubu, Toronto Üniversitesi Vatandaş Laboratuvarı'ndaki araştırmacıların yanı sıra çeşitli hak grupları ve medya kuruluşları tarafından teknolojinin hükümetler tarafından kullanıldığını tespit eden araştırmaları takiben son yıllarda tartışmalara saplandı. siyasi muhaliflerin, aktivistlerin ve gazetecilerin akıllı telefonlarına erişmek için dünya çapında.

İsrail hükümeti, ABD'nin teknoloji firmasını geçen yılın sonlarında kara listeye almasının ardından konuyla arasına mesafe koydu.

Aylarca süren bir soruşturmadan sonra, NYT ayrıca Federal Soruşturma Bürosu'nun da casus yazılımı "ajans nihayet geçen yıl araçları dağıtmamaya karar verene kadar yerel gözetim için kullanma planlarıyla yıllarca test ettiğini" söyledi.