Facebook, Afgan Kullanıcılarının Hesaplarını Korumak İçin Harekete Geçti

Firma, insanları hedef alınmaktan korumak için "Afganistan'daki Facebook hesapları için 'Arkadaşlar' listesini görüntüleme ve arama özelliğini kaldırdığını" söyledi.

Profesyonel ağ sitesi LinkedIn de ülkedeki herhangi birinin bağlantılarını gizleyerek adımlar attı.

Taliban'ın muhalifleri takip etmek için sosyal medyayı kullandığına dair endişeler var.

Ek güvenlik önlemleri Perşembe günü Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher tarafından açıklandı.

"Afganistan'daki kişilerin hesaplarını hızlı bir şekilde kilitlemeleri için tek tıklamalı bir araç başlattık. Profilleri kilitlendiğinde, arkadaşları olmayan kişiler profil fotoğraflarını indiremez veya paylaşamaz veya zaman tünellerinde gönderileri göremez. "Bay Gleicher tweet attı.

Facebook'a ait Instagram'da "Afganistan'da hesabınızı nasıl koruyacağınız konusunda belirli adımlarla pop-up uyarılar yayınlıyoruz" dedi.

Bay Gleicher, Facebook'un "insanların korunmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her türlü desteği sağlamak için sektördeki, sivil toplumdaki ve hükümetteki meslektaşlarımızla yakın bir şekilde çalıştığını" da sözlerine ekledi.

Daha önce, teknoloji devi, grubun terör örgütü olduğunu düşündüğü için Taliban içeriğini platformlarından yasaklamaya devam edeceğini doğruladı.

Bu arada Twitter, bu hafta yaptığı açıklamada, "en büyük önceliğinin insanları güvende tutmak olduğunu ve teyakkuz halinde olduğumuzu" söyledi.

"Afganistan'daki durum hızla gelişiyor. Ülkedeki insanların yardım ve yardım istemek için Twitter'ı kullandıklarına da tanık oluyoruz."

Twitter, Taliban ile ilgili içeriği ele aldığı için inceleme altına alındı.

Taliban sözcüleri, militan grup Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirirken yüz binlerce takipçisini güncellemek için platformu kullandı.

BBC'nin bu hafta başlarında Taliban'ın Twitter kullanımıyla ilgili sorularına yanıt olarak, bir şirket sözcüsü şiddet içeren örgütlere ve nefret dolu davranışlara karşı politikaları vurguladı.

Twitter, kurallarına göre terörizmi veya sivillere karşı şiddeti teşvik eden gruplara izin vermez.

Bir LinkedIn şirket sözcüsü BBC'ye e-postayla gönderilen bir açıklamada şunları söyledi: "Ekibimiz Afganistan'daki gelişmelerle ilgili konuşmaları yakından izliyor ve profesyonel topluluk politikalarımıza uymayan herhangi bir içerik için harekete geçiyor.

"Üyelerimizin ülkedeki bağlantılarının görünürlüğünü sınırlamak da dahil olmak üzere bazı geçici önlemler aldık."