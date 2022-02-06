Rusya'nın Takviyesi Ukrayna İşgali İçin %70'e Ulaştı

Abd medyasında isim vermeden aktarılan Amerikalı yetkililere göre Rusya, Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal başlatmak için ihtiyaç duyduğu askeri birikimin yüzde 70'ini oluşturdu.

Washington Post ve New York Times'ın haberine göre, geçen hafta altı saat süren kapalı toplantılarda yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin üst düzey üyeleri tarafından, en agresif olasılıklar arasında başkent Kiev'in hızlı bir şekilde ele geçirilmesi olduğu konusunda uyarıldı.

İsmi açıklanmayan yetkililer istihbarat analistlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in işgal konusunda son kararı verdiğine inanmadıklarını söyleseler de, Rusya'nın devam etmesi halinde 50 bin kadar sivilin ölümü ve 25 bin kadar Ukrayna askerinin öldürülmesi konusunda uyarıda bulundular.

Pazar günü, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ABD basınında çıkan haberleri sorguladı.

"Kıyamet tahminlerine inanmayın. Farklı başkentlerin farklı senaryoları vardır, ancak Ukrayna her türlü gelişmeye hazırdır. Bugün, Ukrayna güçlü bir orduya, eşi görülmemiş bir uluslararası desteğe ve Ukraynalıların ülkelerine olan inancına sahiptir. Bu düşman bizden korkmalı, bizden değil." dedi.

'Yıkıcı' sonuçlar

Uluslararası Af Örgütü ve Norveç Mülteci Konseyi hak grupları, son haftalarda Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri tırmanışın yeni bir mülteci krizine yol açabileceği ve Ukrayna'nın doğusundan ve Rus yanlısı güçlerin kontrolündeki topraklardan milyonlarca insanın yerinden edilebileceği konusunda uyardı.

Af Örgütü genel sekreteri Agnes Callamard, "Rusya'nın askeri güç kullanma tehdidi, Ukrayna ve ötesindeki milyonlarca insanın insan haklarını şimdiden etkiliyor." dedi.

"Gerçek askeri gücün sonuçları büyük olasılıkla yıkıcı olacaktır."

ABD medyasının aktardığı isimsiz ABD'li yetkililer, Büyük bir Rus deniz gücünün Ukrayna'nın güney kıyılarına asker indirmek için kullanılabilecek beş amfibi gemiyle donatılmış Karadeniz'de konuşlu olduğunu da belirttiler.

Yetkililer, Ölçeğin alt ucundaki Ukrayna'ya yönelik olası saldırıların, Kiev'deki mevcut hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla sabotaj, siber saldırılar ve diğer istikrarsızlaştırıcı eylemler şeklinde olabileceğini belirttiler.

'Delilik ve korkutma'

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy hükümeti, sınırda ve ilhak edilmiş Kırım'da on binlerce Rus askeri ve askeri donanımının birikmesinin Ukrayna'ya yönelik mevcut tehdidini küçümsüyor.

Abd ve Birleşik Krallık tehdidi abartmakla suçlandılar, bu da kategorik olarak reddettikleri bir şey.

BM temsilcisi Rus diplomat Dmitry Polyanskiy, adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan son Amerikan basınında çıkan haberleri "delilik ve korkutma" olarak nitelendirdi.

"ABD'nin Londra'yı bir hafta içinde ele geçirip 300 bin sivilin ölümüne neden olabileceğini söylesek? Tüm bunlar ifşa etmeyeceğimiz istihbarat kaynaklarımıza dayanıyor." dedi.