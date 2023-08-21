Temmuz ayı ile birlikte başlayan zam dalgasından o ürün grubu da etkilendi. Pasaport fiyatlarının güncelleneceği haberi yayıldı. Her yıl zamlanan ve 2024 yılına az bir zaman kala yeniden zam yapılacağı ifade edilen bu haber kısa sürede yayıldı. Pasaport güncellemesi yapacak olan tüm vatandaşları ilgilendiren haberin detaylarında zammın ne zaman yapılacağı ve zam tutarına yönelikte bilgi paylaşıldı.

AĞUSTOS AYI PASAPORT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Pasaport fiyatlarına uygulanacak güncel zamlara yönelik net bir bilgi paylaşılmadı. Fakat aktarılan bilgiye göre yeni bir zam yapılsa dahi yeni yılda bir zam daha uygulanacak. Pasaport almak isteyen kişilerin zam dalgasının hızla yayıldığı bu dönemde elini çabuk tutması öneriliyor.

Pasaport fiyatlarına ne kadar zam gelecek? sorusu henüz gündemde sıcaklığını korurken bu yıl için geçerli 6 aylık pasaport harç bedeli fiyatı 1.535 TL^yi buluyor. Yıllık harç ve defter toplam pasaport fiyatı ise 2.013 TL'ye ulaşıyor. 2 yıllık pasaport alacak bir kişi toplamda 2.970 TL ödüyor.

PASAPORT HARÇ BEDELİ NASIL ÖDENİR?

Pasaport fiyatlarından güncel rakamları paylaşılırken yüzde kaç oranında zam gelecek? konusuna dair henüz bilgi verilmedi. En uzun süreli pasaport ise 4 ile 10 yıl arasında değişiyor. Güncel rakamlar üzerinden bu bedel 4.943,25 TL'yi aşıyor. Pasaport defter ve harç bedelini piyasalarda var olan ve Ağustos ayı itibariyle geçerli güncel bedelini ödemek isteyenler; PTT şubelerine giderek veya online ortamda anlaşmalı bankalar üzerinden yatırabilir. Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığına resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alınabilir.