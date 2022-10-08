Teşkilat Dizisine Murat Yıldırım Geldi, Çağlar Ertuğrul Unutuldu!

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına yeni sezonuyla devam etmekte olan Teşkilat dizisi Murat Yıldırım ile gündemde yer aldı. Geçtiğimiz pazar günü 49. bölümü ile tekrardan seyirci ile buluşan dizi oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Projenin başrolü olan Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda dizide rol almayacağı açıklanmıştı. Bu durumun diziye nasıl etki göstereceği merak edilirken çok fazla seyirci kaybının yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu olmuştu. Çağlar Ertuğrul'un diziye veda etmesi sonrasında yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım Teşkilat’a katıldı.

Projenin yeni sezonunun ilk bölümünden anlaşıldığı üzere Murat Yıldırım'ın diziye dahil olmasının pek çok güzel sonucu doğurduğu ortaya çıktı. Çağlar Ertuğrul her ne kadar önceki sezonlarda dizinin başrolünde yer alsa da ünlü oyuncu Murat Yıldırım güçlü oyunculuk performansı ile Çağlar Ertuğrul'un gidişini unutturdu. Seyirci grubu yenilenen hikayesi ve oyuncu kadrosu ile aksiyon dolu bölümlere sahip olan diziyi ilgiyle karşıladı. Son anda Aziz dizisinin iptal olması ardından Murat Yıldırım da Teşkilat dizisine katılım gösterdi.

Teşkilat isimli televizyon dizisi projesinin aradığı başrol Murat Yıldırım oldu ve seyirci grubu bu haberi mutluluk ile karşıladı. Daha önce projeyi bırakan pek çok kişi yeni dönemde diziye şans vermek için ekran başına geçti. Aziz dizisinin iptal olması sonrasında Murat Yıldırım tercihini Teşkilat dizisinden yana kullandı ve bu dizide başrol oyuncusu olarak sevenleriyle buluştu.

Toplamda 2 sezon boyunca ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinde Serdar isimli karakteri hayat vermiş ve izleyici grubunun ilgisiyle karşılaşmıştı. Hikayede yaz döneminde yer almayacağı açıklanan Çağlar Ertuğrul seyirci grubunu çok şaşırtmış ve bu durumun hikaye üzerinde nasıl bir etki bırakacağı merak konusu olmuştu. Pek çok dizi hayranı, Çağlar Ertuğrul'un projeye vedasını kabullenememiş ve bu duruma inanmak istememişti. Çağlar Ertuğrul'un yanı sıra pek çok ünlü isim de Teşkilat dizisine veda etmiş ve dizinin neler yaşayacağı tartışılmıştı. Bununla birlikte 3. sezonda Teşkilat dizisinin beklenen izlenme oranlarını alamayacağı kaygısı da bulunuyordu.

Fakat çok akıllı bir hamleye imza atan dizi yapımcısı, Murat Yıldırım'a Ömer karakterini kabul ettirdi ve ünlü oyuncu Teşkilat dizisine dahil oldu. Çarpıcı transfer sezon sonlarına doğru gerçekleşti ve bu da dizinin küllerinden doğmasını sağladı. 2 sezon boyunca proje çok başarılı bir süreç izlemiş ve yüksek izlenme oranları almıştı. Diğer taraftan pek çok oyuncu diziye veda etmesi ardından izlenme oranları da düşüşe geçmişti. Tüm olaylar ise ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın Teşkilat dizisine dahil olması ile değişti ve ünlü oyuncu, diziyi öne çıkardı. Yeniden canlanan proje 49 yeni bölümü ile birincilik koltuğuna oturdu.

Dizinin yalnızca reytinglerinde ve izleyici kanadında Murat Yıldırım etkisi gözükmüyor. Ünlü oyuncunun partneri Deniz Baysal da Murat Yıldırım hakkında övgü dolu sözlerde bulundu. Dizi ekibi de ünlü oyuncunun projeye dahil olması ile büyük bir heyecan yaşarken Ömer ile Zehra karakterlerinin hikayesi merak edilen konular arasında yer alıyor.