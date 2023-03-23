Herkes Bu Ödemeyi Devlete Yapıyor Ama Parasını İade Alabileceğini Bilmiyor!

Her yıl eşit oranlarda ödenen emlak vergisi, Türkiye'deki arsa, konut, ev, daire, bağ, bahçe, tarla, yazlık, villa gibi taşınmazı olan tüm mal sahibi vatandaşlar için zorunlu bir ödemedir. Ancak bazı kişiler emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmektedir. Çoğu vatandaş bu hakkını bilmeden gerekmemesine rağmen yüklü miktarda ödeme yapmaktadır. Emlak vergisi ödemesi gerekmeyen vatandaşlar, bağlı oldukları belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek gelir durumunu belgeleyen bir dilekçe sunarak bu hakkını elde edebilmektedir. Bu kişilerin emlak vergisi iadesi alması da mümkündür. Geriye dönük emlak vergisi ödemesi yapan vatandaşlar, ödeme yaptıkları makbuzlarla birlikte emlak vergisi servisine başvurarak binlerce liralık para iadesi talebinde bulunabilirler.

Ülkemizde, tapusu üzerinde olan herkes her yıl emlak vergisi ödemektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, belirli şartları sağlayan vatandaşlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler. Tek ev sahibi olanlar ve işsiz kişiler gibi bazı özel durumları olan vatandaşlar bu muafiyet kapsamındadır. Emlak vergisi muafiyeti ile ilgili pek çok detay merak edilmektedir ve bizler de bu konuda sizler için araştırmalar yaptık.

EMLAK VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Emlak vergisi, adına kayıtlı tapusu olan herkesin ödeme yükümlülüğü altında olduğu bir vergi türüdür. Ancak, bazı vatandaşlar muafiyet hakkına sahiptir. Muafiyet şartlarını taşıyan vatandaşlar emlak vergisi ödemezler. Bu haklarından habersiz olarak emlak vergisi ödemesi yapan vatandaşlar, belediyeler tarafından geriye dönük 5 senelik emlak vergisi iadesi alabilirler. Geriye dönük ödeme almak isteyen vatandaşlar, ödeme yaptıkları makbuzları da ibraz ederek emlak vergisi servisine başvurmalıdırlar.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAFTIR?

Emlak vergisi ödeme zorunluluğu tüm taşınmaz mal sahibi vatandaşları kapsar. Ancak bazı vatandaşlar için muafiyet hakkı tanınmaktadır. Emlak vergisinden muaf olan kişiler arasında hiçbir gelire sahip olmayan ev hanımları, emekli maaşı hariç hiçbir geliri olmayan emekli vatandaşlar, geliri olmayan işsiz vatandaşlar ve şehidin dul eşi ve yetim çocukları yer almaktadır.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLMA ŞARTLARI

Emlak vergisinden muaf olup para iadesi almak isteyen vatandaşların birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunların başında, hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, tarımsal faaliyet geliri, ticari ve mesleki faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz geliri veya benzeri türde bir geliri olmaması gelmektedir. Muafiyet için başvuru yapacak olan vatandaşların, meskenlerinin bağlı olduğu belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne giderek, gelirlerinin olmadığına dair bir belge verip, dilekçe ile taahhüt vermeleri zorunludur. Bu şartları yerine getiren vatandaşlar, emlak vergisinden muaf olacaklardır.

GERİYE DÖNÜK EMLAK VERGİSİ İADESİ NASIL ALINIR?

Emlak vergisi ödemesi yapmış olan vatandaşlar, belirli koşulları karşıladıkları takdirde geriye dönük emlak vergisi iadesi talep edebilirler. Bu kapsamda, emlak vergisi ödemesi yapılan belediyenin mal hizmet müdürlüklerine muafiyet dilekçesi yazarak sıfır oranlı emlak vergisi hakkından faydalanılabilir. Geriye dönük 5 senelik para iadesi alınabilmektedir. Bu konuda alınmış birçok emsal karar bulunmakta ve başvurular genellikle kabul edilmektedir.