Emekliler İçin Faizsiz Kredi Kampanyası Başlatıldı! TC Kimliğiyle Başvuran Alacak

Hayat koşullarının her geçen gün zorlaştığı günümüzde emekli vatandaşlar sadece kendi maaşlarını kullanarak geçinmekte son derece güçlük çekiyor. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan vatandaşlarımız çareyi bankalardan kredi çekmekte buluyor. Hangi bankadan kredi çekeceklerine karar verirken de kendilerine sunulan avantajlı tekliflere, düşük faizli ama yüksek limitlere dikkat ediyorlar. Hangi bankalar emeklilere faizsiz kredi veriyor sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bankalar belirli dönemlerde emekli vatandaşlara özel kredi kampanyaları hazırlayarak faizsiz ya da çok düşük faizli krediler veriyor. Ancak bu kredilerden çok az sayıda vatandaş yararlanabiliyor. Söz konusu kredilerin başvuruları genellikle yüz yüze alınıyor ve başvuru esnasında gelir belgesi sunulması isteniyor.

FİBABANKA EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ KAMPANYASI

Emeklilerimize kısa süreliğine 18 ay vadeli faizsiz kredi vereceğini açıklayan Fibabanka başvuru rekoru kırdı. Bu zor günlerde adeta ilaç gibi gelen kredinin limiti 3 bin lira olarak belirlendi. Emekli vatandaşlara faizsiz kredi veren tek banka olma özelliği taşıyan Fibabanka’nın sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek.

PTT BANK EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

PTT Bank da özel ihtiyaç kredisi hazırlayarak emeklilere yardım eli uzattı. Uygun faiz oranlarıyla 80 bin lira limitli kredi sunan PTT Bank, emekli vatandaşların bu krediye SMS yoluyla başvurabileceğini açıkladı. 36 aya varan taksitlerle ödenebilen bu krediyi sadece emekli maaşını PTT şubelerinden alan veya PTT üzerinden almayı taahhüt ederek emekli maaşı taşıma talebinde bulunan vatandaşların alabileceği söylendi. Siz de bu şartlara uyuyorsanız hemen kendinize en yakın PTT şubelerine giderek bilgi alabilirsiniz.

SGK EMEKLİLERE MAAŞININ 10 KATI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ VERECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilere özel kredi imkanı sunmak için çalışmalar yapıyor. Bu düzenleme kapsamında, emekli vatandaşlar maaşlarının 10 katı kadar kredi kullanabilecekler. Örneğin, 2000 lira emekli maaşı alan bir vatandaş, 20 bin liraya kadar kredi çekebilecek. Bu düzenlemenin kabul edilmesi ve uygulanması halinde, emekli vatandaşlar SGK üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Bu uygulama, emekli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

TEB EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

TEB de emekli vatandaşlara özel olarak kredi sağlayan bankalar arasında bulunuyor. 40 bin liraya kadar düşük faizle kredi sunan TEB’in başvuruları online kanallar üzerinden de alınıyor. Ancak unutulmaması gerekir ki bu kredi kampanyasından yalnızca TEB’in maaş müşterisi olan veya maaş müşterisi olmak için talepte bulunan kişiler yararlanabiliyor.

ALTERNATİF BANK EMEKLİLERE SMS İLE KREDİ KAMPANYASI

Emekliler için ihtiyaç kredisi kampanyası sunan Alternatif Bank, yüzde 2,40 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Banka, ihtiyaç kredisi desteğini 80 bin liraya kadar vermekte. Başvuru yapmak isteyen emeklilerin, EMEKLI yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını ekleyip 3050 numarasına SMS göndermeleri gerekiyor. Alternatif Bank'ın emeklilere sunduğu bu kredi kampanyası, ihtiyaç sahibi emekliler tarafından yoğun ilgi görüyor.