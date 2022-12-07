Her şey silbaştan! 10-15 yıl 1800 3600 gün primle! sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu açıklandı

10-15 yıl 1800 3600 gün primle! sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu açıklandı. Her şey silbaştan! Yeni hazırlanan emeklilik ile ilgili düzenlemeler arasında 10 ya da 15 yıl süresinde çalışan ve 1800 gün ile 3600 gün arası prim ödemesi yapılmış çalışanlar için de yenilikler vardır. Bu söylenen yıl süresince çalışmış olup 1800 ile 3600 arası gün primi ödenmiş olan kişiler emekliliği hangi şartlarda hak edeceklerdir bilinmek istenmektedir.

Malulen Emekli Olmak İçin Rapor Nasıl Alınır?

Bu iş için önce Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilip rapor için başvurulur. Kurumun sizi yollayacağı tam teşekküllü hastaneye Sağlık Heyeti Raporu için başvuru yapılır. Eğer rahatsızlık ve engelleriniz ile ilgili branş doktoru o hastanede bulunmuyorsa sizi başka en yakın hastaneye yollayacaklardır.

O hastanede gerekli tüm doktor ziyaretleri yapılarak rahatsızlıklarınız yüzde olarak saptanır. Özel bir hesaplama tekniği ile bu yüzdeler toplanır. En büyük yüzde en başa konularak ikinci ve üçüncü ve ardı sıra gelen yüzdeler farklı değerler ile çarpılarak bir hesaplama yapılır. Sonuçta elde edilen rakam yüzde atmışı geçiyorsa malulen emeklilik yaşa bakılmaksızın hak edilir. Yapılan muayenede oluşturulan rapor sonunda malulen emeklilik söz konusu olabilir.

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