Hepsiburada’dan İhtiyaç Kredisi! Onay Alamayanlar Bile Nakit İmkanı Sahibi Oluyor

Hepsiburada tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız için evden çıkmanıza bile gerek kalmadan 25.000 TL’ye varan alışveriş kredisi seçeneği sunuyor. Anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden tek tıkla alışveriş kredinizi alıp alışverişinizi güvenle tamamlayabiliyorsunuz. 36 aya varan vade seçenekleri ile de ihtiyaçlarınızı uzun sürede kolaylıkla ödeyebiliyorsunuz. Bunun yanında Hepsiburada üzerinden alışveriş kredisi almanız halinde sigorta ücreti de ödemiyorsunuz. Böylelikle ek bir kredi masrafından da kurtulmuş oluyorsunuz.

Hepsiburada Hangi Bankalar ile Anlaşmalı?

Eğer Akbank, YapıKredi veya Garanti BBVA, İNG Bank veya DenizBank’ın hali hazırdaki müşterisi iseniz kolaylıkla alışveriş kredinizi alabiliyorsunuz. Bunun yanında eğer bu bankalardan birisinin müşterisi değilseniz alışveriş kredisi alma aşamasında İNG Bank veya DenizBank müşterisi olarak kredinizi çekebiliyorsunuz. Bu iki bankanın müşterisi olmasanız bile kredi işlemleri sırasında müşteri olarak kolaylıkla, evinizden bile çıkmaya gerek kalmadan alışveriş kredinizi alabiliyorsunuz.

Ne Kadar Para Çekebilirim?

İnsanların aklına gelen sorulardan birisi de Hepsiburada üzerinden ne kadar para çekebilecekleri oluyor. Hepsiburada 750 TL ile 25.000 TL arasında istediğiniz tutarda alışveriş kredisi çekmenize olanak tanıyor. Üstelik 36 aya varan vade seçenekleri de sunuyor. Bankalardan bankalara ödeme planları değişebiliyor.

Faiz Oranları Nasıl?

Faiz oranı Hepsiburada’dan bağımsız olarak işliyor. Bankaların kendi faiz oranları üzerinden işlem yapılıyor. Yine kredi çıkıp çıkmayacağı da sizin kredi notunuza ve istediğiniz tutara göre değişebiliyor. Burada başvuru yaptığınız bankanın kredinizi onaylamama ihtimali bulunuyor. Onay alamamanız durumunda siparişin iptal oluyor.

Alışveriş Kredisi Kullanmak İçin Gerekli Şartlar Neler?

Alışveriş kredisi kullanmak için gerekli şartlar kredi çekme şartlarına benziyor. Bankalar size kredi verirken istediği şartları alışveriş kredisi için de istiyor. Bunun yanında ekstra şartlar da bulunuyor. Bunlar;

Sepetinizdeki ürün miktarının en az 750 TL en fazla 25.000 TL olması gerekiyor.

Sepetinizdeki ürünlerin yasal taksit sınırlarına uymanız gerekiyor. (Örneğin bilgisayarlarda 12 ay, tabletlerde 6 aydan uzun süre kredi alamıyorsunuz. Bunun yanında cep telefonlarında da telefonun fiyatı 3500 TL’nin altında ise 12 aya kadar üstünde ise 3 aya kadar kredi çekebiliyorsunuz)

Krediden cayma gibi bir durumda bankaya başvuru yapmanız gerekiyor. Hepsiburada kredi ile ilgili tarafa karışmıyor. Krediler ile ilgili tüm işlemler bankaların prosedürlerine uygun olarak gerçekleşiyor ve kredi ile ilgili sorunlarınızda da banka sizin muhatabınız oluyor.