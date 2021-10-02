Bankalardan Bir Tıkla Anında Kredi Artık 1 Dakika İçinde Onay Verecek, Kampanya Başladı, Rekor Başvuru Geliyor

Bankalardan Bir Tıkla Anında Kredi: Bankalar teknolojiye ayak uyduruyor ve artık kredileri de dijitalleştiriyor. İhtiyaç kredisi kapsamında mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yaptığınız başvurularda anında kredinizi hesabınıza yatırıyor. Uygun faiz oranları ve değişen vade sayıları ile birçok banka ihtiyacınızı karşılamanız için anında kredi desteği sunuyor. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde paranız anında hesabınıza yatıyor.

Bankalardan Dijital Kredi

Ziraat bankası, Halk bank, Şekerban, TEB, Yapı Kredi ve daha birçok devlet ve özel banka dijital kredi veya hızlı kredi adı altında krediler sunuyor. İnternet şubeleri veya bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapabileceğiniz başvuru ile sizlere kredi sunuluyor. 50.000 TL’ye kadar 36 aya varan vade imkânı ile kredi başvurusu yapmanıza izin veriliyor. Bunun yanında 50.000 TL’yi geçen durumlarda 2 yılla sınırlı olmak üzere de vade seçenekleri ve kredi miktarları sunulabiliyor. İnternet üzerinden yapılan başvurularda uygun faiz oranları da bir diğer olumlu taraf oluyor.

Başvurular İnternetten Yapılıyor

Başvuru için şubeye gitmeye gerek kalmadan bankaların internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden hızlıca başvuru yapabiliyorsunuz. Kredinizin onaylanması ve gerekli şartları taşımanız durumunda istediğiniz miktar anında hesabınıza yatıyor. Burada genel kredi çekme kurallarının geçerli olduğunu, her başvuru yapana kredi verilmeyeceğini belirtelim. Bankalar size başvuru yaparken bazı bilgileri soruyor. Bu bilgileri eksiksiz olarak girmenizi istiyor. Bunun yanında kredi notu gibi puanlarınıza da bakarak onay veya ret cevabı veriyor. Onay cevabı gelmesi halinde başka bir işlem yapmanıza gerek kalmadan paranız hesabınıza yatırılıyor.

Masrafsız ve Kefilsiz Kredi Seçeneği

Çoğu banka internet veya mobil şube üzerinden başvuru yapmanız halinde dosya masrafı gibi bazı masrafları da almıyor. Size daha uygun fiyatla kredi alma imkânı sağlıyor. Bunun yanında sağlık sigortası zorunluluğu gerekli durumlarda internetten aldığınız kredilerde de bulunuyor. Bu durumda kredi çektiğiniz tutara sigorta masrafı da yansıtılıyor. Yine geçerli şartları sağlamanız durumunda kefil şartı da aranmıyor ve internet üzerinden hızlıca kredinizi alabiliyorsunuz. Enpara gibi bazı banka uygulamalarında ise 10.000 TL’ye kadar olan kredi başvurularınız anında onaylanıyor ve hesabınıza yatırılıyor.