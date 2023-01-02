Hayatta İstediklerimizi Nasıl Elde Ederiz, Hedefe Giden Yol Nedir?

Her şeyin bir anda kötüye gitme ihtimallerinin olması isteklerin peşinden koşulduğu sırada biraz cesaret kırıcı bir durum olarak algılanabilir. Diğer taraftan istekleri gerçekleştirmenin ve başarmanın yolu da yaşanan bu iç karartıcı anların üstesinden gelmek olacaktır. Hedeflerinize ulaşmak ne kadar esnek olursanız o kadar kolaylaşacak ve sizi zorlamayacaktır. Bazı ipuçları siz eğer hayattan istediklerinizi kovalamaya kesin karar verirseniz işinize yarayacak ve size yardımcı olacaktır.

Hedeflerimize giden yolda herhangi bir insanın size düşüncelerinizin ve isteklerinizin gerçek dışı olduğunu söylemesini izin vermemeniz gerekmektedir. Hiçbir hedefin ya da hayalin gerçek dışı olmadığını gerçek hayat deneyimleri kanıtlamaktadır. Her şeyin mümkün olduğunu hayat insanlara kanıtlar ve herhangi bir duruma inandığınız zaman yapabileceklerinizin sınırı da ortadan kalkmış olur. Sizin için bu konuda tavsiye edilen durum diğer insanların yargılarının ve düşüncelerinin kendinizi mutlu yapacağına inandığınız şeylerden uzaklaştırmalarına izin vermemeniz ve hedeflerinizin peşinden gitmeniz olacaktır.

Yaptığınız her şeyden ısrarcı olmak ise hedeflerinizi ve düşüncelerinizi en gerçek biçimde ulaşmanın tek yolu olacaktır. Bir kere bir şeyi denediniz ve bu denemeden başarısızlık ile ayrıldıysanız yönteminizi değiştirmeniz işinize yarayabilir .Hatalarınızdan ders almanız durumunda şansınızın yaver gitmesi de yaşanabilecek olan bir diğer durumdur.

Hayatta fırsatları değerlendirmekten korkmamanız ve önünüze çıkan olasılıkları değerlendirmeniz gerekmektedir. Tereddüt ederek isteklerinizin ve hayallerinizin peşinden koşmanız mümkün olmamaktadır. Bunun yanı sıra düşüncelerinizi ve hareketlerinizde agresif olmamanız size yardımcı olacak olan bir seçenektir. Akıllı bir şekilde hareket etmeniz fakat bunun yanı sıra uygun olan anlarda bir şeyleri risk edebilmeyi göze almanız ve fırsatları değerlendirmeyi bilmeniz gerekmektedir. Almış olduğunuz riskler günün sonunda hedefinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlayabilir ve güvenli oynamak her ne kadar hiç rahatlatıcı olsa da sizi çok fazla hedefe ulaştırmaz.

Planların düşünce aşamasında olduğu sırada bu düşüncelerin gerçek hayata göre daha iyi işlediği bilinmektedir. Bu şekilde her şey iyi olabilir fakat gerçek hayatta ilerlediğiniz yol boyunca bazı engeller ile karşılaşmanız da olası bir durumdur. Fakat böyle bir şey yaşandığı zaman cesaretinizin kırılmaması gerekir ve her ne kadar başarısız olma ihtimaliniz olsa da yolunuza devam etmeye bilmenizi tavsiye edilir.

İsteklerimize giden yolda belki de yapılması gereken en önemli şey sabırlı olmanız ve bazı şeylerin zaman aldığını bilmenizdir. Kendinize sadece yıkım getirmeniz sabır göstermediğiniz sürece karşılaşabileceğiniz olumlu bir durumdur.

Kendi hedeflerinize ulaşmak istediğiniz sırada başka insanların ayağını kaydırmaktan da kaçınmamız gerekir ve yol boyunca farklı insanlara zarar vermemeniz önemli bir nokta olur. Diğer insanları incitmemiş ya da kullanmamış olduğunuzu bilmek her zaman istediğiniz şeyi alabilmek için size fayda göstermektedir.

Hedefinize giden yolda bilmediğiniz durumlarla karşılaşırsanız diğer insanlardan yardım istemeniz sizin için faydalı olur ve yardım istemekten korkmamanız gerekir.