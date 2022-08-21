Havrita Nedir, Neden Kapatılacak, Köpekler Öldürülüyor Mu? İstanbul Barosu Harekete Geçti!

Gün içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan Havrita isimli uygulama hakkında detaylar merak konusu oldu. Sosyal medya platformu Twitter'da uygulamanın kapatılması için pek çok mesaj paylaşıldı ve uygulamanın hayvan haklarına aykırı olduğu yönünde durumlar gerçekleşti. Arama motorlarına yönelen pek çok insan uygulama hakkında bilgi almak istedi ve “Havrita uygulaması nedir, kapatılacak mı?” şeklinde soruların yanıtını aradı.

Başıboş köpek uygulaması havrita isimli uygulama hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık. İsmi havrita olan uygulamanın köpek saldırılarından korunmak amacıyla geliştirildiği belirtilirken sosyal medya kullanıcıları ise bu uygulamaya tepkide bulundu. “Peki havrita.com nedir, havrita ne demek, neden kapatılması isteniyor?”

Sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini teker teker gösteren başıboş köpek haritası havrita başıboş köpek sorunu platformu tarafından kuruldu ve son günlerde gündemde yer aldı. İnsanlar başıboş köpek sorunu platformu tarafından kurulmuş olan havrita isimli uygulamada mahallelerinde köpek gördükleri sırada bu hayvanların fotoğrafını çekiyor ve uygulama üzerine ekleyerek yer bildirimi yapıyor.

Uygulama hakkında önemli bir açıklama yapıldı ve Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği sokak köpeklerinin Havrita isimli uygulama ile tespit edilmesi sonrasında köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdü. Binlerce kullanıcı bu iddiaların ortaya çıkması ile beraber uygulamaya tepkide bulundu ve uygulamanın kapatılması gerektiğini savundu. Kamuoyu söz konusu internet sitesinin kapatılması için paylaşım yaparken bir grup insan ise bu uygulamanın oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesapları üzerinden binlerce kullanıcı sokak köpeklerinin havrita üzerinde yerini gösteren söz konusu uygulamaya tepkide bulundu ve hayvanların ölümüne bu uygulamanın sebep olduğunu yazdı.

Bu uygulamanın sokakta köpek istemeyen ve sokakta bulunan köpeklerin toplatılıp öldürülmesini isteyen kişiler tarafından oluşturulduğu yönünde yorumlar yapıldı.