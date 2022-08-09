Hamas'tan Açıklama: Gazze Şeridin'deki Tırmanıştan İsrail Sorumludur

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gerginlikten dolayı İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze'deki Filistin direnişine geçerek, yeni bir suç işlediğini ifade etti.

Direnişin Gazze'deki Filistin halkını savunacağını aktaran Berhum şunları kaydetti:

"Filistin direnişi tüm askeri kolları ve gruplarıyla bu savaş için birleşti ve sözünü tüm gücüyle söyleyecek. Bu durumun bu şekilde devam etmesini kabul etmek artık mümkün değil. Filistin direnişi, sahip olduğu her şeyle halkımızı savunacaktır ve işgalci İsrail'i tüm savaşlarda olduğu gibi hezimete uğratacaktır."

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında sivillerde hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda 44 kişinin yaralandığı bildirildi, 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği de kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü söyledi.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması ile taraflar arasında gerilim giderek tırmandırdı.

İsrail askerleri, 1 Ağustos'ta işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad Hareketinin yöneticisi Bessam Saadi'yi gözaltına almış, taraflar arasından çıkan çatışma sonucunda bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alındıktan sonra, Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden gergin süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.