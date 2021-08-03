Halkbank'tan Yeni Pandemi Destekleri! Halkbank'tan Vatandaşa Peş Peşe Müjdeler

Halkbank Makine ekipman alım desteği, ticari araç alım kredi desteği ve istihdam destek kredisi paketleri devreye alındı! Halkbank'tan vatandaşa can suyu niyetinde pandemi kredi desteğinin tüm detayları haberimizde sizlerle...

Halkbank destek paketini müşterilerine duyurdu! Kadın Kooperatifleri destek paketi verecek olan Halkbank desteğe yönelik ayrıntıları açıkladı. Halkbank bankasından Kadın Kooperatiflerini destekleyecek paket sürprizi. Kadın Kooperatiflerini destekleyen ve cesaretlendiren adım geldi. Ülkemizde ilk kez " Kadın Kooperatifleri Destek Paketi" Halkbank tarafından düzenlendi ve veriliyor.

Resmi internet adresinden gerçekleştirilen duyuruya göre, kampanyanın ayrıntıları da belli oldu. Halkbank yaptığı açıklamada, Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesi, sayılarının arttırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi, faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması adına ülkemizde ilk kez "Kadın Kooperatifleri Destek Paketi" Halkbank'ın düzenlediğini belirtti.

Makine Ekipman Alımında Destek Kredisi

Kadın Kooperatifleri'nin 1. el makine alım ihtiyaçlarını gidermek adına oluşturulan bir destek türüdür. Ticaret Bakanlığı'nın KOOP-DES projesinden hibe desteği alan kooperatifler için hibe desteğine konu fatura miktarının KDV de dahil azami Yüzde 25 oranına Ticaret Bakanlığı'nın KOOP-DES projesi çerçevesinde hibe almayan kooperatifler için ise yeni makine alımlarında KDV dahil proforma fatura/kesin fatura/e-fatura vb. bedelinin azami Yüzde 100'üne kadar kredi desteği sunuluyor.

Azami kredi tutarı KOOP-DES projesinden hibe desteği alan kooperatifler için azami 50.000 TL düzeyindedir. KOOP-DES projesi çerçevesinde hibe desteği almayan kooperatifler için ise azami tutar 200.000 TL olarak belirlendi. Kredi vade süresi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olacak şekilde azami 60 ay olarak belirlenmiştir. Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacak. Ödemesiz dönem faizleri ise aylık ya da 3 ayda bir şeklinde düzenlenecektir.

Ticari Araç Alım Kredisi Başvuruları

Kadın Kooperatiflerinin kamyon, kamyonet, panelvan, minibüs vb. ticari araç nitelikli motorlu taşıt alımları bu kredi çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. Yeni (sıfır km) ticari araç alımlarında, otomobilin fatura bedelinin (ÖTV, KDV de dahil, plaka, bandrol, tescil vs. masraflar dışında) azami Yüzde 80'ini kapsıyor. İkinci el ticari otomobil alımlarında da Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan son Kasko Araç Değer Listesi'nde ifade edilen tutarın azami yüzde 50'si krediye konu olacaktır.

Azami kredi tutarı 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Kredi vadesi 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 60 ay olarak işlemektedir. Kredi, aylık eşit taksitli olarak verilecektir. Ödemesiz dönem faizleri aylık ya da 3 ayda bir alınacaktır.

İstihdam Destek Kredisi Nedir?

En az 2 kişi ve üzerinde çalışan istihdam ettiğini SGK bildirgeleri ile ispatlayan ve 6 ay içerisinde en az ek 2 kadın çalışan istihdam artışını taahhüt eden Kadın Kooperatifleri krediden yararlanmaktadır. Ek istihdam başına düşen kredi miktarı azami 25.000 TL olurken, kredinin üst limiti de azami 130.000 TL olarak belirlendi. Kredi vadesi 6 ay anapara ödemesiz süreç olmak üzere azami 36 ay olarak işleyecek. Kredi, aylık eşit taksitli olarak verilecektir. Ödemesiz dönem faizleri ise aylık ya da 3 aylık şekilde düzenlenecektir.