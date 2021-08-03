Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Selda Bağcan Paylaşımı Duygulandırdı

5 günlük bir arama çalışması ardından vahşi bir şekilde katledildiği öğrenilen 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun yıllar önce sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ortaya çıktı. Gazetecilik öğrencisi olan genç kız, “Sanırım Selda Bağcan'ı görmeden öleceğim” şeklinde ifadeler kullanmış ve bir paylaşım gerçekleştirmişti.

48 yaşındaki katil zanlısı tarafından feci bir şekilde öldürülen 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun sosyal medya paylaşımının gündem olması sonrasında ünlü şarkıcı Selda Bağcan da yanıt verdi ve olay yürekleri dağladı.

Antalya'da yaşanan korkunç cinayetin Türkiye'de gündem olması ardından Azra Gülendam Haytaoğlu isimli 21 yaşındaki genç kızın seneler önce Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım sosyal medyada gündem haline geldi.

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz Çarşamba gününde evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olay hakkında inceleme başlatmış ve son olarak genç kızın 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğü tespiti gerçekleşmişti.

Yıllar önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Selda Bağcan paylaşımı gündem olan 21 yaşındaki Azra'nın paylaşımına ünlü isimden yanıt gecikmedi ve yapılan paylaşım, kullanıcıları duygulandırdı. Canice katledilen 21 yaşındaki genç kız, Selda Bağcan'ı görmeden öleceği şeklinde paylaşım yapması ardından Türkiye'yi bir kez daha üzüntüye boğdu.

Selda Bağcan ise Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kendisi hakkında seneler önce yapmış olduğu paylaşıma yanıt verdi ve kendisinin artık onun için de söyleyeceğini yazdı. “Işıklar içinde uyu kızım” şeklinde ifadeler de kullanan Selda Bağcan, gönderiyi kendi sayfasında yayınlamayı da ifade etmedi.

Korkunç cinayet olayının Türkiye'ye gündem olması sonrasında Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablası da açıklamalarda bulundu ve kız kardeşiyle evden çıktığı sırada hiç kavga etmediklerini belirtti.