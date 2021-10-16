Halkbank’tan Faizsiz Kredi Atılımı! Diğer Bankalar İstese de Yetişemeyecek! 225 Bin TL Faizsiz Olarak Verilmeye Başlandı

Halkbank’tan kendi işini yapmak isteyen patron adayları olan kadın girişimcilere büyük destek geldi ve kadınlarımız bu destek ile daha da güçlendi.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için her gün daha fazla gelişme kaydediliyor. Ancak bazı durumlarda maddi yetersizlikler sebebiyle gerekli adımlar atılamayabiliyor. Bu halde kadınlara yönelik en büyük destek Halkbank tarafından sunuluyor. Halkbank, kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla yer almaları ve başarılı olabilmeleri için özel destek kredileri sunuyor.

Halkbank tarafından kadın girişimcilere özel krediler 3 ana başlık altında değerlendiriliyor. Talep edilen kredinin niteliğine uygun olarak kredilerden kimlerin faydalanabileceği de değişiyor. Her bir özellikteki kadın girişimciye özel krediler ile Halkbank kadınlara destek olmaya devam ediyor.

Halkbank’tan Kadın Girişimci Kredisi

Halkbank, bu kredi ile %1,42 faiz oranı; 36 aya varan vade imkanı sunarak kadın girişimcilere eşsiz bir kredi sunuyor. Bu kredide 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulaması sayesinde kadın girişimciler işletmeleri için rahat nefes alabiliyor. Halkbank tarafından verilen bu krediden şahıs işletmesi ya da hisse toplamı en az %50’si olan başvuru, kadınlara ait işletmelere sunuluyor.

Söz konusu bu kredi 0-6 ay arası girişimde 50 bin TL; 6 ay ve fazla olan girişimlerde 100 bin TL’ye kadar kullanılabiliyor. Bu kapsamda krediye ek olarak, asgari tutarı 5 bin TL Ticari Kredi Kartı da tanımlanıyor.

KOSGEB Kobi Finansman Desteği

KOSGEB’in veri tabanında kaydı olan aktif, güncel beyannamesi bulunan ve KOSGEB desteği aracılığı ile işini kurmuş aktif işletmeler bu krediden faydalanabiliyor. Kredi üst limiti, 70 bin TL iken maksimum vade sınırı ise 36 taksit şeklinde belirleniyor.

KOBİ Finansman Destek kapsamında kullanılabilecek olan kredi faizinin bir kısmı veya tamamı da KOSGEB tarafından karşılanabiliyor.

Kadın Girişimciler İçin Faizsiz Esnaf Kredisi

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmayan kadın girişimciler için 100 bin TL; en az 1 senelik ustalığa sahip, 1 yıl içinde de aynı alanda kendi adına işletme kuran girişimciler ise 225 bin TL'ye varan miktarda faydalanabiliyor.