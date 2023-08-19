Evlenmek isteyen çiftler, yüksek masraflar nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kalıyor. Mobilya, beyaz eşya ve ev için gerekli diğer cihazlar için yüksek bir meblağ gerekiyor. Masraflarını karşılamakta zorlanan çiftler, kredi kullanarak açıklarını kapatabilir. Ancak bankaların yüksek faiz oranları, kredi çekmek isteyenler için önemli bir engeldir.

Evlenmek isteyen çiftlere destek olmak isteyen Halkbank, uygun faiz oranı ile kredi veriyor. Banka yeni evlenecek çiftler için vereceği kredi tutarını 70 bin TL olarak açıkladı. Bankanın kredisinden yararlanan çiftler, ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilir.

1,79 FAİZ ORANIYLA EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Halkbank’ın faiz oranı, özel bankalara göre düşük kalıyor. Banka, 50 bin TL’ye kadar olan krediler için 1,69 faiz uyguluyor. 50 bin TL ve üzeri krediler için 1,79 oranında faiz öngörüyor. Kredi başvurusu için nikâhın kıyılması şartı var. Nikâh belgesi ibraz edilecek Halkbank evlilik kredisinden yararlanılabilir.

Kredinin 3 ay ertelemeli olarak verileceği duyuruldu. 50 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 ay vade seçeneğinden yararlanılabilir. Kredi tahsis ücreti 275 TL olarak belirlenmiş. Aylık taksit tutarı ise banka tarafından 1997,26 TL olarak ifade ediliyor.

HALKBANK ŞUBELERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİR

Kredi almak isteyenlerin Halkbank şubelerinden başvuru yapması gerekir. İhtiyaç kredisi başvuruları, internet üzerinden de yapılabilir. Aynı zamanda başvurular mobil şube üzerinden de gerçekleştirilebilir. Halkbank kredi başvurularını incelerken müşterilerin kredi notuna bakar. Aynı zamanda gelir durumu da önemlidir. Tüketiciler kredi çekmeden önce ödeme planlarını doğru bir şekilde yapmalıdır.

Aylık ödemelerin aksatılması durumunda borca faiz de eklenir. Bu nedenle ödeme yapmak daha da zor hale gelir. Ödeme süreci uzun süre aksatılırsa borç için icra takibi başlatılıyor. Bu nedenle ödemelerin aksatılmamasına dikkat etmek son derece önemlidir. Halkbank’ın konut ve taşıt kredisi için de avantajlı seçenekleri bulunuyor.