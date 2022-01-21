Halkbank ve Diğer 2 Banka Daha ATM Üzerinden 14.000 TL Ödeme Ayırdı, Başvuru Yaparak Hemen Gelir Belgesiz Alın. Halkbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kampanyaya katılacak olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden ATM üzerinden 14 bin TL'ye kadar nakit kredi onayı alabilecekleri yeni kampanyaya başvurularına gerçekleştirebilir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Halkbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 14.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilir ve Bu kullanmış oldukları kredilerde ilk taksit ödemesini ertelemeli olarak yapabilir.

Halkbank

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Halk Bank şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişi emekli olması durumunda emekli maaşı Bu banka ve üzerinde ise Kredi kullanabiliyor.

Halkbank ayrıca sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için de kampanya yapmaya devam ediyor. Halkbank sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için 14 bin TL'ye kadar kredi onayı verebilmesi durumunda kişinin hem kredi notuna hem de sigortalı durumuna bakarak kredi onayı sunacaktır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli Kredi kampanyasına katılmak için size en yakın Garanti Bankası şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda banka 36 ay vadeye kadar vereceği tüm kredilerde Kredi kullanacak olan vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olmasını istemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan herkesin kredi notu 1100 ve üzerinde ise banka bu kişilere 3 aylık sigortası olması durumunda veya emekli olması durumunda 14 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası

Bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atarak hemen Kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık geliriniz yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizleri 5 dakika içerisinde Kredi sonucu da verecek onaylanan tutar kadar kredi hemen hesaba yatacaktır. Banka müşterisi olan vatandaşlar ise Yapı Kredi bankası'nın mobil uygulamasını kullanarak 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden sadece ihtiyaç kredisi başvurusu değil tüm bankacılık işlemlerinizi 7gün 24saat yapabilirsiniz. Mobil bankacılığa giriş yapmak için bankadan kendi hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir.