'BMGK Hintli Azınlıkları Korumak İçin Devreye Girmeli'

Düzinelerce Hindu dini lideri ve politikacısı, geçen ay kuzey Uttarakhand eyaletinde Hindular için önde gelen bir hac bölgesi olan Haridwar'da bir toplantı için bir araya geldi ve çok sayıda konuşmacı toplumu Müslüman azınlığa karşı bir soykırım için kendilerini silahlandırmaya çağırdı

Aşırı sağ Hindu Mahasabha'dan (Hindular Büyük Meclisi) Sadhvi Annapurna Maa, etkinlikte tezahürat yapan bir kalabalığa, "Sadece 100 kişi asker olup iki milyon kişiyi öldürsek bile galip geleceğiz" dedi.

Toplantının videoları sosyal medyada viral hale geldi, öfkeye yol açtı ve açıkça cinayet çağrısı yapanların tutuklanması çağrılarına yol açtı. O zamandan beri, iki konuşmacı tutuklandı, diğerleri polisin konuyu araştırdıklarını söylediği gibi serbest dolaştı.

Bu arada, uzmanlar alarm verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kongre brifingi sırasında, Genocide Watch'ın kurucusu Profesör Gregory Stanton, "Hindistan'da bir soykırımın pekala gerçekleşebileceği" konusunda açık sözlerle uyarıda bulundu.

Geçen yıl Ağustos ayında, Soykırımın 10 Aşamasını modelleyen Stanton, Hindistan'ı 8. aşamaya, yani bir topluluğa zulme koydu. Geriye kalan iki aşama imha ve inkardır.

Juan E Mendez, zamanın BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından atanan ilk Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme Özel Danışmanıdır (2004-2007). Ayrıca Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı ve komiseri ve BM işkence konusunda Özel Raportörü olarak görev yaptı. Halen Washington DC'deki Amerikan Üniversitesi'nde insan hakları hukuku profesörüdür.

Mendez, 200 milyon Müslümana ev sahipliği yapan Hindistan'daki durumu "tehlikeli" ve "son derece rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Al Jazeera, azınlığa karşı açık soykırım çağrıları ve BM de dahil olmak üzere uluslararası toplumun bunu önlemek için neler yapabileceği hakkında onunla konuştu.

Haridwar toplantısında Hindu aşırılık yanlısı liderlerin şiddet çağrılarını nasıl görüyorsunuz?

Juan E Mendez: Özellikle azınlık topluluklarına karşı onlarca yıldır süren düşmanlık bağlamında onları çok endişeli görüyorum. Aktif şiddet çağrıları çok daha tehlikelidir ve denklemin bir parçasıdır ve özellikle bu bağlamda bazı kişilerin bu çağrıları ciddiye almasına, bunlara göre hareket etmesine ve başkalarını da kışkırtmasına neden olabilir.

Bu durumda daha kötüsünü arardım ki bu konuşmaların devlet dışı aktörler tarafından, yani kendi etnik grubunu temsil ettiğini iddia eden, korunan bir ifadeymiş gibi ve ifade özgürlüğü kapsamında hareket eden kişiler tarafından yapıldığına dikkat çekiyorum. eğer sadece bir görüş olsaydı.

Ne de olsa, herhangi bir yasal bağlamda milyonları öldürme çağrısı yapmak bir suçtur, en azından tehdit suçudur. Dolayısıyla, hükümet buna uygun bir yanıt vermezse, o zaman uluslararası toplumun bu tür konuşmaların olası etkilerini sınırlamak için eylem talep etmesi gerektiğini düşünüyorum.