Halkbank ve 3 Bankadan 5 Dakikada Onay Alınan Yeni Paket Duyurusu Yapıldı, İhtiyacı Olan Kişilere Müjde

Ülkemizin kamu Bankası olan Halkbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi onayı vereceği duyurusu paylaştı. Halkbank düşük faiz oranları ile yapacağı bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için düşük faiz oranları yanı sıra hızlı bir şekilde kredi onayı sunacak ve acil ihtiyaçları için 50.000 TL'ye kadar kredi onayı verecek. Halkbank haricinde Ziraat Bankası Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından da yapılan kampanyada banka kredi notu uygun olan vatandaşlar kredi onayı alabileceklerdir.

Halkbank

Kamu Bankası olan Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Size en yakın Halkbank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veya bankanın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılmak için Halkbank Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Halkbank üzerinden acil destek Kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin emekli olması emekli maaşına Halkbank üzerinden alması gerekmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden de Halkbank gibi düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 5 dakika içerisinde kredi onayı alabiliyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte gitmeniz yeterli olacağı gibi ayrıca bu bankada hesabı olan vatandaşlar Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden 7gün 24saat ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde kredi onayı alabilecekleri yeni kampanya duyurusunda başvurularını banka şubesinden ve banka internet sitesi üzerinden yapabiliyorlar. Garanti Bankası özellikle sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyayı Kredi kullanacak olan kişilerin en az 3 aylık sigorta durumu olması durumunda kredi onayı vereceğini açıkladı. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

İş Bankası

İş Bankası üzerinden banka şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar İşCep uygulaması üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. İşCep uygulamasına girecek olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak 7gün 24saat bu banka üzerinden düşük faiz oranları ve masrafsız gelir belgesiz kredi kullanabilir.