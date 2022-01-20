Denizbank Borcu Olan Emekli ve Çalışanları Uyardı! "Bankamıza Gelin Sorun Çözülsün" Dedi...

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi kullanabiliyor. Denizbank, sadece ihtiyaç kredisi için değildi artık borç kapatma kredisi için de vatandaşlara destek vereceğini açıkladı.

Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda veya borç kapatma kredisi kullanmaları durumunda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilecek.

Denizbank, yapmış olduğu son açıklamayla birlikte diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı tek bir yere toplamak isteyen emekli ve çalışan kişilerin, Denizbank şubelerine giderek destek olabileceğini açıkladı.

Denizbank, borç kapatma kredisi nasıl yapılır.?

Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, diğer bankadaki olan güncel borçları için kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, belirtilen şartlar dahilinde bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredinizi hemen kullanabiliyorsunuz. Denizbank, diğer bankalardaki olan sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız için borç transferi kredisi vererek, tüm banka borçlarınızı, Denizbank'a taşımanıza olanak sağlamaktadır.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerinde 3 aylık sigortası olması ve banka kredi notunun 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi kullanabileceğini söylemek isteriz. Emekli olan kişiler eğer bu banka üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsa, banka üzerinden borç kapatma kredisi alabilmesi için bu emekli maaşını Denizbank şubesine taşıması gerekmektedir.

Denizbank şubesine taşınmış olduğunuz maaş sonrasında banka sizlere yüksek limitli hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi imkanı sunmaktadır. Denizbank 50000 TL'ye kadar verdiği kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturma imkanı sunmaktadır. Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız, Denizbank'ın kredi kampanyalarına katılabilir ve hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz.

Denizbank, SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, SMS atarak hemen bu bankadan ne kadar kredi onay aldığınızı oturduğumuz yerden görebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj kısmına kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderiniz. 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutarı banka şubesinden veya hesabınız varsa, mobil uygulama üzerinden hemen kullanabilirsiniz.