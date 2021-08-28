Halkbank Sadece TC Kimlikle Vereceğini Son Dakika (Sabah) Açıkladı

Halkbank kimlikle ihtiyaç kredisi veriyor. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte anında kredi imkanı bu sabah başladı. İşte detaylar...

Halkbank ilk olarak 1938 yılında esnaf ve sanayicilere düşük maliyetli kredi imkânı sağlamak adına faaliyete geçmiş bir kamu kuruluşudur. O yıllardan süre gelen parlak fikirli yöneticileri tarafından günümüze kadar Türk Halkı’nın daimi destekçisi olmak adına birçok avantajlı kredi imkanı müşterilerine sunmaktadır. Halkbank yaşlısı, genci, öğrencisi, çalışanı tüm kamu ve özel sektörde bulunan kişilere her türlü imkanı sağlamak adına yeniliklere daima açık bir vizyona sahip bir bankacılık anlayışındadır.

2 yıldır süre gelen pandemi nedeni ile bir çok insan toplum içine giremiyor girebilenler ise ellerinden geldiğine uzak kalmaya çalışarak en doğrusunu yapmaya çalışıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeni ile online alışveriş gibi online bankacılık sistemi de yeni düzenlemeler ve yeni bir anlayışa sahip oldular bunlardan birisi ihtiyaç kredileridir başvurular artık dosya evrak hazırlamaksızın internet üzerinden veya SMS ile başvuru imkanları bulunmaktadır.

Bu imkanları sağlayan bankalardan biriside Türkiye’nin ileri görüşlü bankalarından birisi olan Halkbank'tır zor zamanlarda daima Türk milletinin yanında olmaya özen göstermiş bir bankacılık anlayışına sahiptir. Halkbank en az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade seçeneği ile Hızlı Kredi'ye başvuru yapabilir 24 saat geçmeksizin onay alabilirsiniz.

Dijital Parolanız varsa onaylı kredinizi Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve dialogtan anında kullanabilirsiniz. Kişi şubeye giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak kısa sürede krediye başvuru yapabilir. Başvuru sonucunda yine kişinin telefon numarasına SMS olarak gönderilir. Kişinin kredi notuna bağlı olarak vade ve faiz oranları belirlenir.

Halk Bank İhtiyaç Kredisini Kimlere Veriyor?

Halk Bankası ücretli çalışan ve her emekli vatandaş için ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Her Kişinin bütçesine ve aldığı maaşa göre ihtiyaç kredisi ayarlaması yapılır. Kredi Notu 0 ve çok düşük olan kişilerin kredi alması imkansız denilecek kadar azdır. Yani kişinin kredi notu çok düşük olduğu zaman kişi herhangi bir kredi alımı ve başvuru yapamaz.

Ancak kredi notu orta kısımlarda olan kişiler eğer daha önce kredi almış ve ödeme yapmamış ise bu durumda tekrar kredi alımı yapamaz. Daha önce aldığınız bir krediyi bekli aralıklar ile ödeyip aksatma yapmış iseniz bu durumda da krediden yarar almanız çok düşük oranda olacaktır.

Kredi Notu yüksek olup ilk defa kredi alacak kişiler ise bazı kefil ve ipotek koşullarını karşılamalıdır. Bu kefil şartını karşılamayan kişilerin kredi başvuruları kısa sürede reddedilir.