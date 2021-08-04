Halkbank, QNB Finansbank ve Akbank Üzerinden Gelir Belgesiz 50000 TL Kredi Verilmeye Başladı, 3 Banka Duyurdu

Halkbank, QNB Finansbank ve Akbank üzerinden gelir belgesiz 50.000 TL kredi kampanyası paylaşıldı. Banka 50.000 TL'ye kadar müşterilerine hemen kredi desteği sunacak. Uygun faiz oranları ile birlikte, 36 vadeye kadar hızlı ve belgesiz kredi verilecek. Banka acil ihtiyaçları için müşterilerine "Anında kredi" desteğine başladı. Sizlerde ister oturduğunuz yerden, isterseniz banka şubelerinden başvurunuzu yaparak bu 3 banka üzerinden kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.

Akbank Anında Kredi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Akbank, müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Banka 7 gün 24 saat hizmet desteği vermektedir. Acil para ihtiyacınız olduğunda bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz. Akbank 50.000 TL'ye kadar hazırladığı bu kredi paketinde müşterilerine hemen destek ödemesi yapacağını duyurdu. Banka üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu Akbank Direkt uygulaması üzerinden veriliyor. Banka 50.000 TL uygun faizlerle kredi başvurusunu banka müşterisi olan kişilere anında internet üzerinden sunacak. Kredi sonucunuza göre işlem yapacak olan bu bankalar, Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ile hemen kredi kullanabileceklerdir. Akbank üzerinden ayrıca SMS ile de kredi kullandırılıyor. Kredi kullanacak olan kişiler, 1.53 faiz oranı ile kredi kullanabileceklerdir. Akbank internet bankacılığı ve mobil uygulama kullanmayanlar, Kredi yazıp boşluk bırakıp TC KİMLİK Numaralarını da alarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderilmesi gerekmektedir.

QNB Finansbank KrediGO ile Anında Kredi Vereceğini Duyurdu

QNB Finansbank üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapabileceğiniz bir uygulama bulunuyor. QNB Finansbank üzerinden kredi alacak kişiler, 50.000 TL'ye kadar bu uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. QNB Finansbank ile birlikte, ortak anlaşma olan KrediGO sistemi üzerinden uygulamayı indirerek başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi uygulama üzerinden kullanabilirsiniz.

Banka ayrıca SMS ile kredi veriyor. SMS ile kredi başvurusu için TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına göndererek başvuru yapabilirsiniz. 5 dakika içinde kredi sonucu gelecek ve bu sonuca göre krediniz hemen hesaba yatacaktır.

Halkbank Hızlı Kredi Kampanyası Başlıyor

Halkbank, hızlı kredi kampanyasını başlattı. Uygun faizli kredi kampanyasına katılarak hemen işlem yapabilirsiniz. Halkbank üzerinden internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapılacak. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredilerde banka hızlı ve anında kredi kampanyası yapacaktır. Banka ayrıca emekli olan kişilere de kredi başvurusu yaptırıyor. Emekli maaşınızı Halkbank'tan alıyorsanız, kredi başvuru sonucunuza göre hemen işlem yapabileceksiniz. Banka düşük faiz oranları ile kredi verecek.