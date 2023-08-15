Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. 7. dönem TİS görüşmelerinde zam pazarlığı devam ederken müjdeli haber bu kez memur için geldi. Emeklilerin beklediği promosyon teklifi müjdesi Halkbank'tan memurlar için geldi.

En düşük memur maaşı yapılan düzenleme ile 22.000 TL seviyesine yükseldi. Memur maaşlarına yönelik uygulanan ek zamların olduğu bu dönemde bankaların promosyon yarışı hız kazandı. Beklenen o ilk hamle Halkbank'tan geldi.

BAŞKAN “HAYIRLI OLSUN” DİYEREK DUYURDU!

Şanlıurfa Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili müjdeli haberi duyurdu. Anlaşmalar imzalandı. Sözleşmede resmen 13.150 TL promosyon ödemesi ibaresini yer aldı. Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci “Hayırlı olsun” diyerek konuyla ilgili müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden mutlulukla paylaştı.

13.150 TL PROMOSYON ÖDEMESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Salih Ekinci: “Viranşehir Belediyemizde çalışan memurlarımız için 3 yıllık maaş ve promosyon ödeme protokolü Halk Bankası şube müdürü Eyüp Sabri Baran'ın katılımı ile imzalandı. Memurlarımıza tek seferde 13.150 TL promosyon ödemesi yapılacaktır” dedi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“İmzaladığımız 3 yıllık promosyon sözleşmesi her iki tarafa ve özellikle ülkemize hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun.”

Viranşehir Belediye Başkanı ve Halkbank müdürü arasında yapılan protokol sözleşmesi gereğince bölgede çalışan tüm memurlar 3 yıllık maaş ve promosyon ödeme protokolü karşılığında 13.150 TL promosyon ödemesini alacakları maaşla birlikte hesabında bulabilecek.