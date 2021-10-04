Aleyna Ağgül Ölmeden Bir Gün Önce Şikayette Bulunmuş!

Iğdır’da bulunan evinin merdiven boşluğundan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve detaylar merak konusu oldu. Genç kız, 5 katlı apartmanın en üst katından atlamadan önce bir not yazarak Gökhan Argın’ı sorumlu tutmuştu. Savcı, 18 yaşındaki genç kızın hazırladığı notta adından söz ettiği Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına itiraz etti.

Korkunç olay hakkında gerçekleşen bir şikayet de ortaya çıktı ve genç kızın ölümünden yalnızca bir gün önce yaptıkları öğrenildi. Dehşet verici konu ile ilgili olarak Aleyna Ağgül’ün tehdit, hakaret, şantaj, kasten yaralama suçlaması ile şikayette bulunduğu şeklinde bilgiler edinildi.

30 Eylül sabahında meydana gelen olayda genç kız, ailesi ile birlikte Iğdır’da yaşadığı evinin 5’inci katından atlayarak hayatını sonlandırmıştı. Merdiven boşluğuna atlayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül isimli gencin intihar etmeden bir gün önce şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

İntihar eylemi ardından olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş ve konu gündemde yer almıştı. Polis ekipleri genç kızın ölümü öncesinde bıraktığı notu bulmuş ve Ağgül’ün ölümünden Gökhan Argın’ı sorumlu tutması dikkat çekici bir gelişme olarak görülmüştü. Yazılan not üzerine sorumlu tutulan emlakçılık ve nakliyecilik yapan Gökhan Argın ile 19 yaşındaki oğlu Göktürk Argın gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Gökhan Argın ile 19 yaşındaki oğlu Göktürk Argın, emniyette yapılan işlemler sonrasında Göktürk Argın adliyeye sevk edilmiş fakat şahsın savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan olay sonrasında Gökhan Argın’ın imza ve adli kontrol şartı ile il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldığı öğrenildi ve durum gündemde yer alan konular arasında bulundu.