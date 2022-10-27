Halkbank, kredi notu olmayanlara da 19.000 TL ödeme yapıyor! Bankadan ve Müdürden onaylı alınacak!

Halkbank kredi notu olmayan kişilere 19.000 TL tutarında ödeme yapacağını açıkladı. Üstelik bu nakit ödemeler, banka genel müdürlük onayı alınarak verilecek. Halkbank tarafından nakit kampanyası olarak açıklanan en son ödeme planı güne başlayanlar için müjdeli bir haber olarak yorumlandı. Bu haberi duyan kişiler ise hemen mobil uygulama üzerinden nakit ödeme konusuyla ilgili detaylı bilgi alabilmek için gerekli girişimlerde bulundu.

Halkbank, özellikle kredi notu bulunmayan kişiler için son günlerde yapmış olduğu bir çok farklı kampanya girişimi sayesinde nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara büyük bir rahatlık sağlamış oldu. Halkbank tarafından açıklanan 19.000 TL nakit ödeme haberi yayınlandıktan hemen sonra vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Nakit ihtiyacı içerisinde bulunan kişilere bir umut olan bu açıklama sayesinde 19.000 TL tutarındaki nakit ödeme gerekli koşulları yerine getiren vatandaşlar için anında banka hesaplarına yapılacak.

Halkbank, nakit ödeme konusunda yapmış olduğu son açıklamalar sayesinde büyük bir ilgi toplamıştı. 19.000 TL’ye kadar olan ödeme tutarlarından hemen faydalanabilmek için ödeme tablosunda 36 aya varan vade seçenekleri ile bu nakit ödeme kredi imkanı hemen gerçekleştirilebilir.

Halkbank, Kampanya Kredi Başvurusu Nasıl yapılır?

Halkbank aracılığı ile kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar internet bankacılığı kullanarak ya da mobil uygulama üzerinden bu krediye hemen başvurabilirler. Başvuru işlemleri gerçekleştirdikten yaklaşık 5 dakika gibi bir zaman zarfı içerisinde olumlu sonuç tarafınıza iletilecek olup, mobil uygulama üzerinden de başvuru sürecinizi takip edebilirsiniz. Kredi onayı gerçekleştikten hemen sonra ilgili tutar banka hesaplarımıza yatırılır.