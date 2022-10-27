Ev Hanımı olanlara müjde! Denizbank ev hanımlarına Sonbahar kredisi veriyor! 40.000 TL’ye hazır olun!

Ev hanımı olanlar, şanslarını DenizBank üzerinden kullanacakları nakit ödeme ile değerlendirmeye başlıyor. Deniz bak son günlerin en önemli kampanyalarından birisine imza atarak ev hanımlarına büyük bir müjde verdi. 40.000 TL ödeme tutarında belirlenen kredi kampanyası sayesinde düşük faizli olarak ev hanımları nakit ödeme halindeki krediyi rahatlıkla kullanabilecekler. Uygun ödeme planları sayesinde ev hanımlarının ihtiyaçları büyük oranda karşılanacak.

Ev hanımı olan kişiler bu konuda nakit olarak ödeme alma seçeneklerini kullanmak isteyen vatandaşlar, DenizBank tarafından müjdeli bir haber olarak açıklanan Sonbahar kredisi ile güne başlamış bulunuyor. Toplamda 36 aya varan vade seçenekleri sayesinde kullanabilecekleri bu ödemelerde ev hanımları ve nakite ihtiyacı bulunan vatandaşlar, banka üzerinden daha önce kredi kullanmaları ya da kredi kartı kullanmaları halinde ve bu ürünlerin ödemelerini düzenli olarak yapmaları durumda yüksek kredi puanları elde etmiş bulunuyor. Kredi puanınız yüksek ise o halde DenizBank tarafından sunulan 40.000 TL ödeme ile kampanya için en düşük faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

Denizbank 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler ile ev hanımlarına özel olarak geliştirmiş olduğu bu kredi sayesinde yalnızca mesaj atarak ya da mobil uygulama üzerinden giriş işlemlerini gerçekleştirerek, en kolay ödeme yöntemlerinin sunulduğu bu kampanyaya hemen katılım sağlayabilirler. Kredi başvurusunda bulunduğunuz zaman ise en kısa zamanda onay cevabınız sizlere iletilir ve hemen kendi banka hesaplarınıza bu nakit ödemeyi alabilirsiniz. Kısacası banka şubesine gitmeden hemen nakit ödeme alabilmek için mobil uygulamaya giriş yapmanız yeterli olacaktır.