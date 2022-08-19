Cumhurbaşkanı Duyurdu: Son Dakika! Emekli ve Memur Ocak Zammı 2023 İçin Düzenleme Gelecek!

Emekliler ve memurların Temmuz zammı, Haziran ayı enflasyon oranının ardından kesinleşti. Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına %42,35 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerine ise %41,69 zam yapıldı. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlandı. Bununla birlikte Ocak ayı zammının ilk işaretleri ortaya çıktı. İşte SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklileri Ocak ayı zammı...

Ocak Döneminde Gelirler İçin Yeni Düzenlemeler Gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bildirisiyle 'Vatandaşlar enflasyon karşısında düşürülmeyecek' sözüyle harekete geçildi. Temmuz döneminde 'Enflasyon farkı' ile alım gücünde artış yaşandı. 2023 senesinde yepyeni düzeltmeler gelecek. Vatandaşın alım gücü yüksekliği için çalışılacak.

Asgari Ücret94,6 Yükseldi

Aralık döneminde çalışan, 2.825,90 TL asgari ücret aldı. Ocak ve Temmuz aylarında 2 artış yaşandı. Bununla beraber maaşın yüzde 94,6 oranında arttı. Çalışan, 5.500 TL asgari aldı. Ayrıca asgari ücretin üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. Hem işverenlere hem de çalışanlara kolaylık sağlandı. Bu saye yeni düzenlemeler getirildi.

Emekli Maaşı Yüzde 133 Yükseldi

2021 Aralık ayında 1500 TL emekli maaşı Ocak ayında 2.500 TL oldu. Temmuz ayında ise 3.500 TL'ye yükselmiştir. Bu, asgari emekli maaşını 3 artırdı.

Ocak Ayı Zammının İlk İşaretleri Ortaya Çıktı! Merkez Bankası Açıkladı

Emekli maaşı ve memur maaşı 2022 enflasyon oranına göre hesaplanacak. Temmuz zammının ardından 2022 senesi için enflasyon tahmini ortaya çıktı. Merkez Bankası, Ağustos ayı enflasyon beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı. Dolayısıyla 2022 için enflasyon tahmini %70,60 olarak gerçekleşti.

Enflasyon BeklentisiYüzde 19,84 Olarak Bekleniyor

Merkez bankasının tahminine göre tüketici fiyat endeksi 1.171,94 olacağı yönündedir. Senenin ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon yüzde 19,84 olarak hesaplandı.

Emekli Ve Memura Ocak Döneminde Yapılacak Zam

Emekli ve memurların merakla beklediği zam oranları ;

2022 senesinde enflasyon tahmini: 70,60

SSK ve Bağ-Kur zammı: 19,84

Memur enflasyon farklılığı: 12,84

Memur toplu anlaşma zammı: 8

Memur ve memur emeklisi zammı: 20,84

Şimdi Ocak ayı bekleniyor bakalım tahminler ne kadar doğru çıkacak.