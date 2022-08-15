Halkbank Duyurdu: Bankamatik Kartı ve Kredi Kartı Hangi Bankada Olursa Olsun Bizden 12000 TL Ödeme Alın! 

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere haber verildi. Genel müdürlük tarafından yapılan haberde, diğer bankalardaki bankamatik kartı ve kredi kartını düzenli olarak kullanan vatandaşlara banka, çalışmalarından ötürü Halkbank 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin sadece bireysel müşteri olması ve banka kredi puanı iyi olması durumunda onay olabileceği haberi geldi.

Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bu bankada müşteri olmasa bile internet sitelerine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve nakit kredi onayı alabilirler.

Emekli olan vatandaşlar, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmeleri için emekli maaşlarını ilk önce Halkbank'a taşıması ve daha sonra kredi başvurusunda bulunması gerekiyor. Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden almanız durumunda da kredi onayı alacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak ve daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi kullanabileceklerdir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak istiyorlarsa, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması istenmektedir.

Sigortalı olarak çalışıyorsanız ve son iş yerinde 6 aydır hiçbir şekilde kesintisiz olarak iş yerinden maaş alıyorsanız halkbank gelir belgesi istemeden sizlere 12000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vermektedir.

Banka şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilir veya Halkbank, müşteri hizmetleri numarasını arayarak ta buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. Halkbank hesabı olan vatandaşlar, müşteri hizmetleri numaralarını aradıktan sonra daha yüksek limitlerde krediler kullanabilirler.