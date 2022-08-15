11 Haneli TC Kimlik Numarasına Banka Üzerinden 60.000 TL Acil Nakit Ödemesi Yapılıyor! Başvuru Yapmak Çok Basit...

Tc kimlik numarası üzerinden 60000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için garanti Bankası ve Denizbank, yeni bir kampanya hazırladı. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden 24 ay vadeli 60000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri aynı gün içinde destek ödemeleri yapılacağı açıklandı.

Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan bireysel müşterilerin olabilecekleri bu kampanyalarda, kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere verilmektedir. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu bankalar üzerinden yapmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması yeterli olacaktır. 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler bireysel müşteri olmaları durumunda ve daha önce bankalardan düzenli olarak kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

60000 TL kredi başvurusunu, Garanti Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya garanti Bankası internet sitesine girerek buradaki başvuru formunu doldurabilirsiniz. Kredi başvurusunu, Denizbank üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar ise kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda, oturdukları yerden olacaklardır. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise kredi başvurularını yapmadan önce internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi imkanından faydalanabilirler. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden yapılacak olan kredi kampanyasında 24 ay vadeli, internet bankacılığı uygulaması üzerinden alacağınız kredilerde düşük faiz oranları ile birlikte, masrafsız, sizlere işlem yapılmaktadır.