Emekli ve Memurların Maaşları Değişecek, Ek Zam 15 Şubat’ta Yansımış Olacak mı? Birçok emekli ve memur kişi için son dakika haberi gelmiş oldu. Memur ve memur emeklileri zam farkı konusunda 15 Şubat tarihini bekliyordu fakat işler bir anda değişti. Ödemeler 15 Şubat zamanına yetişmiş olacak mı? İşte konuya dair diğer tüm detaylar…

Birçok emekliyi ve memuru yakinen alakadar eden son dakika gelişmesi büyük ses getirdi. Memur ve emeklilere 15 Şubat tarihinde verilmesi planlanmış olan ek zam maalesef ki yetişmedi. AKP tarafından memur ve memur emeklilerinin zammını da kapsayan kanun teklifi dün gerçekleştirilen genel kurulda toplantıda yeter sayısının sağlanamaması sebebiyle onaylanmadı.

Salonda iki kez gerçekleştirilen yoklama neticesinde yeter sayı bulunamayınca düzenleme de gerçekleştirilememiş oldu. Yani 15 Şubat tarihinde memur ve emekli maaş zammı farkları ne yazık ki hesaplara yatmamış olacak demektir. Fakat bu fark ödemeleri konusunda farklı bakış açıları da gündeme gelmeye devam ediyor.

Gelişmeler Yaşanacak mı?

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda memur ve emekliye ek zammı da kapsayan kanun teklifi görüşülmeye başlandı. Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantılarda 18 maddeye sahip olan kanun teklifinin ilk 9 maddesi de böylelikle onaylanmış oldu. Görüşmeler Perşembe günü de tüm hızıyla sürerken 11. maddeye gelindiği zaman AKP grup başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP’de yer alan grup başkanvekili Erkan Akçay’ın attığı imza ile verilmiş olan önergeden sonra muhalefet tarafından da bir yoklama talep edildi.

Salonda tam olarak iki kez gerçekleştirilen bu önemli derecedeki yoklama neticesinde toplantı yeter sayıya ulaşamamış oldu. Bu sebeple de memur ve memur emeklilerinin ek zammını da kapsayan kanun teklifi kabul edilemedi. 15 Şubat tarihinde hesaplara geçmesi istenen ek zam Şubat ayında yapılamamış olacak. TBMM genel kurulunda gerçekleştirilen bu temel yoklama esnasında gerginlik oluşurken CHP grup başkanvekili Engin Altay da önergeyi eleştirenlerden biri oldu. İlerleyen günlerde bu konuya dair önemli gelişmeler yaşanabilir. Zira tüm memur ve memur emeklileri bu önemli konu hakkında gelişmelerin neler olacağını merak ediyor.