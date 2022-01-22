Halkbank Banka Hesabı Olanlar Dikkat! Başvuru Yapmak İçin Son Tarih 01 Şubat Olarak Yayınlandı

Halkbank üzerinde banka hesabı olan vatandaşlar, şubat ayına kadar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden düşük faizli kredi alabilecek. Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için belirttiği şartlar dahilinde hemen kredi onayı vereceğini açıkladı.

Halkbank, yapmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 25000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak düşük faizli kredi vereceğini açıklamıştı. Ocak ayı itibariyle vatandaşların başvuru yapıp onay aldığı bu kredi kampanyası şubat ayında tamamlanıyor. Bu sebeple banka hesabı olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak hemen internet bankacılığına giriş yaparak başvurularını yapması gerekiyor.

Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi olarak kredi onayı vereceği için banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara sonuç verecek. Banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak bu banka üzerinden 25000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Halkbank şubelerinden işlem yapmak istiyorlarsa, ayrıca emekli ve düzenli olarak bir geliri olan sigortalı olarak çalışan birisi olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, son işyerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyorsa emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını Halkbank üzerinden alıyorsa o 25000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapabilecek.

Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Halkbank'ın bu kampanyalarını araştırmak istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesine girebilir veya Halkbankası, sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilir. Bu şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilir. 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halkbank haricinde kredi veren bankalar

Halkbank haricinde kredi almak istiyorsanız ve yine kamu bankaları üzerinden düşük faizli nakit kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden başvurusu yapan kişiler, düşük faiz oranları ile birlikte 25000 TL kredi onayı alırsan gelir belgesi olarak bu kredileri kullanabilirler. Halkbank bankasında olduğu gibi kredi kampanyaları daha uygun olan kişiler emekliye çalışan olması durumunda bu iki banka üzerinden kredi kullanabileceklerdir.