Halkbank 17.00'de Duyurdu, 750 TL Ödeme Verilecek

Halk Bankası promosyon ödemeleri her sene olduğu gibi bu yıl da yeni fiyatlardan düzenlendi. Bankaların SGK ile yaptıkları mutabakat sonrası birçok emekli vatandaş anlaşmalı bankalardan maaş alabilmektedir. Bankalara verilen taahhüt sonrası, promosyon hakkı kazanan vatandaşlar, Halkbank emekliye 750 TL promosyon ödemesi detaylarını merak ediyor.

HalkBank promosyon kampanyasından emekli vatandaşlar hâlâ yararlanabiliyor. Maaşını Halkbank’tan alan ya da maaşını HalkBank’a transfer eden SGK emeklileri, taahhüt ettikleri süre boyunca promosyon ödemesi alabiliyor. Peki, emekliye 750 TL’lik promosyon ödemesi kimler için geçerlidir? Promosyon ödemeleri için hangi şartlar gerekiyor? Hala ödemeler yapılıyor mu? Tüm bu soruların cevabını haberimizde aktardık.

Halk Bankası Promosyon Ödemeleri 2021 Şartları

Emekli maaşını Halkbank’tan alan ya da bu bankaya taşıyan SGK emeklisi vatandaşlar, Halk Bankası promosyon ödemesi 2021 hakkına sahip olmaktadır. Söz konusu ödeme için belirli şartlar gerekiyor. Bunlardan ilki SGK emeklisi olmak. Ayrıca banka ile yapılan anlaşmada, maaşınızı 3 yıl süresince HalkBank aracılığı ile temin etme taahhüdünde bulunmanız gerekiyor.

Halk Bankası Promosyon Ne Zaman Yatar?

Halkbank promosyon ödemesi ne zaman? Yukarıda sayılan şartları yerine getiren vatandaşların ilk maaşlarının yatmasının ardından, promosyon ödemesi banka tarafından hesaplara aktarılır.

Halk Bank Emekliye 750 TL Poromosyon Ödemesi Detayları

Halk Bank tarafından yapılan açıklamaya göre 1500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşlara 500 TL promosyon verilmektedir. Maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olan vatandaşlar ise 625 TL promosyon alabilir. 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlarsa 750 TL’lik promosyondan yararlanabilir. Bu sebeple 750 TL’lik promosyon almak isteyenlerin minimum net maaşı 2500 TL olmalıdır.

Halk Bankası Promosyon Ödemeleri 2021 Başvurusu

Halkbank üzerinden yapılacak promosyon başvuruları için; HalkBank şubeleri, Bank24 ATM’leri, 0850 222 9262 emekli hattı ya da HalkBank İnternet Şubesi kullanılabilmektedir.

Emekli Promosyon Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşlar HalkBank promosyon sorgulaması için TC kimlik kartını yanına alarak şu adreslere müracaat edebilir: HalkBank şubeleri, 0850 222 9262 emekli hattı, HalkBank İnternet Şubesi üzerinden yapılmaktadır...