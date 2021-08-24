CIA ve Taliban arasında Gizli Kabil Görüşmeleri

Ne Taliban ne de CIA, William Burns ve Molla Baradar arasında bildirilen görüşmeyi doğrulamadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan güçlerinin Afganistan'dan ayrılması için 31 Ağustos'a kadar süre verdi. Müttefikler - Birleşik Krallık dahil - uzatma istiyor.

ABD kuvvetleri, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'den beri Afganistan'da bulunuyor.

Kaynaklar, New York Times, Washington Post, Associated Press ve yayıncı NPR dahil olmak üzere ABD haber kuruluşlarına CIA-Taliban toplantısı hakkında bilgi verdi.

Ancak birkaç ayrıntı verdiler.

Onaylanırsa, bu, militanların 15 Ağustos'ta Kabil'i almasından bu yana ABD ve Taliban arasındaki en üst düzey temas olacak ve uluslararası destekli Afgan hükümetinin kaçmasına neden olacak.

Binlerce yabancı uyruklu ve Afgan ülkeyi terk etmeye çalışırken, yaklaşık 5.800 ABD askeri şu anda Kabil havaalanını koruyor.

Washington Post, tartışmaların muhtemelen ABD ordusunun hava ikmalini tamamlaması için son tarihi kapsadığını söyledi.

Yine Salı günü, Taliban daha fazla Afgan'ın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyeceğini ve ABD'nin geri çekilmesi için verilen sürenin uzatılmayacağını söyledi.

Molla Baradar, 1994 yılında Taliban'ı kuran dört kişiden biri. 2010 yılında ABD-Pakistan operasyonunda yakalandı ve sekiz yıl hapis yattı.

2019'dan beri Katar'daki Taliban siyasi ofisinin başkanıdır. Şubat 2020'de ABD ve NATO birliklerinin geri çekilmesine ilişkin Doha anlaşmasını imzaladı.

Ayrıca, 2020'de Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra bir ABD başkanıyla doğrudan iletişim kuran ilk Taliban lideriydi.

CIA ve Milli Güvenlik Kurulu yorum yapmaktan kaçındı. Washington Post daha önce Bay Burns'ün ziyaretini bildirdi.

Şimdilik Taliban, operasyonların havaalanında devam etmesine izin verdi. Bazı siviller havaalanına yaklaşmaya çalışırken taciz edilip dövülmesine rağmen, Taliban Amerikan operasyonlarına açıktan müdahale etmedi.

Ancak ABD'li yetkililer, IŞİD ve diğer gruplar tarafından havalimanına yönelik saldırı ihtimalleri konusunda endişeli.

Amerikan operasyonları, uçuşlara izin vermek için sadece Taliban'ın pasif desteğine ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, IŞİD'in ve diğerlerinin havaalanı dışındaki herhangi bir intihar saldırısı da dahil olmak üzere Afgan sivillerine yönelik saldırılar düzenlemesini aktif olarak durdurmak için gruba ihtiyaçları var.

Sert söylemlere rağmen, Taliban'ın işbirliği yapma teşviği var. Hareket eden hükümet, uluslararası meşruiyeti güvence altına almak ve grubun en son iktidarda olduğu 1990'larda yaşadığı tecritten kaçınmaya çalışmak istiyor. Taliban liderleri, uluslararası hükümetleri Afganistan'daki büyükelçiliklerini sürdürmeye çağırdı.