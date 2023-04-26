Bankkart’a Sahip Olanlar! Kampanya Saatler Sonra Bitecek!

Ziraat Bankası müşterilerine kampanya hakkında açıklama yaptı. Sona erecek olan kampanya hakkında günler öncesi duyuru yapıldı. Söz konusu kampanyaya dâhil olan kişilere 100 lira hediye verilecek. Kampanyaya katılım sağlamak için detaylar açıklandı.

Bugün sona erecek kampanyaya dâhil olmak isteyenlere 100 lira hediye edilecek. Kampanya duyurusu Ziraat Bankası tarafından yapıldı. Banka Bankkart sahiplerine özel olarak başlatılan kampanyada, çocuk eğlence merkezleri, oyun parkları ve oyuncak sektöründe yer alan üye işyerlerinden tek seferlik yapılacak olan 400 lira tutarındaki harcamaya karşılık her alış veriş için 50 lira, toplamda ise 100 lira Bankkart lira verilecek.

Kampanya Koşulları

Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya 20 – 25 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılım sağlanması için Bankkart Mobil ile Bankkart.com.tr adresinden katılım sağlanması gerekir.

Bankkart ile çocuk eğlence yerlerinde, oyun parkları ve oyuncak sektöründe yer alan üye işyerlerinden tek seferlik olarak yapılan 400 lira tutarındaki her alışverişlerde 50 lira, toplamda ise 100 lira Bankkart lira kazanılabilecek. Yapılacak alışverişlerde e ticaret işlemleri kampanyaya dâhil edilmiyor.

Bankkart Lira kampanya şartlarını sağlayan müşteriler yapmış oldukları alışverişlerden sonra kartlarına yükleme yapılacaktır. Bankkart Lira kazanmak için alışveriş yapılmadan önce kampanyaya dâhil olunması gerekir. Harcama tutarları için Bankkart kredi kartı ve banka kartı özelliği bulunan kartları ile işlemlerin yapılması gerekir.

Kampanya dâhilinde verilecek olan Bankkart lirada işlemlerin peşin ya da taksitle yapılması yeterli olacaktır. Kampanya döneminde bir müşterinin kazanabileceği en fazla tutar 100 lira olarak belirlendi.

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart ile yapılacak olan ücretsiz ürünler işlemlere dâhil edilmeyecek. Katılım sadece asıl kart sahipleri tarafından yapılan işlemlerde geçerli olacaktır.