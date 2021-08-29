Hackerlar Belarus Lideri Lukashenko'yu Devirmeye Çalışıyor

Belarus hükümetinin muhalifleri, Başkan Alexander Lukashenko'nun rejimini devirmek için geniş bir çabanın bir parçası olarak düzinelerce polis ve içişleri bakanlığı veri tabanını tehlikeye atan cüretkar bir hack gerçekleştirdiklerini söylüyorlar.

Hackerların kendilerine verdiği adla Belarus Siber Partizanları, ülkenin en gizli bilgilerinin bazılarını içerdiğini söyledikleri devasa hazinenin bölümlerini yayınladılar. Hackerlarla yapılan görüşmelere ve Bloomberg tarafından incelenen belgelere göre, söz konusu dosyada, sözde polis muhbirlerinin listeleri, üst düzey hükümet yetkilileri ve casuslar hakkında kişisel bilgiler, polis insansız hava araçlarından ve gözaltı merkezlerinden video görüntüleri ve bir hükümet telefon dinleme sisteminden gelen gizli telefon görüşmelerinin kayıtları yer alıyor. Haberler.

Çalınan belgeler arasında Lukashenko'nun yakın çevresi ve istihbarat görevlileri hakkında kişisel bilgiler de yer alıyor. Ek olarak, belgelere göre Beyaz Rusya'da hükümetin kamuya açıkladığından daha fazla binlerce kişinin Covid-19'dan öldüğünü gösteren ölüm istatistikleri var.

Bir röportajda ve sosyal medyada bilgisayar korsanları, Belarus'ta 240'tan fazla güvenlik kamerasını sabote ettiklerini ve X-App adlı kötü amaçlı yazılımla devlet bilgisayarlarını kapatmaya hazırlandıklarını söylüyor.

Belarus içişleri bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermedi. 30 Temmuz'da, ülkenin KGB güvenlik teşkilatı başkanı Ivan Tertel, devlet televizyonunda yayınlanan bir konuşmada, "kişisel verilere yönelik hacker saldırıları" ve "sistematik bir bilgi toplama" olduğunu söyledi. Yerel haber sitesi Zerkalo.io'ya göre "yabancı özel hizmetler".

Saldırının ani etkisi tam olarak net olmasa da uzmanlar, hükümet açıklamalarını baltalamaktan Lukashenko ve astlarını cezalandırmaya veya kovuşturmaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeye kadar uzun vadeli sonuçların önemli olabileceğini söylüyor.

Doğu Avrupa'da protesto ve dijital haklar konularında uzmanlaşmış Dublin City Üniversitesi'nde doçent olan Tanya Lokot, “Örneğin, Lukashenko Uluslararası Ceza Mahkemesinde kovuşturmayla karşı karşıya kalırsa, bu kayıtlar inanılmaz derecede önemli olacak” diyor.

Belaruslu bir dijital güvenlik uzmanı olan Nikolai Kvantaliani, Siber Partizanlar tarafından ifşa edilen verilerin “yetkililerin masum insanları hedef aldıklarını bildiklerini ve sebepsiz yere ekstra güç kullandıklarını” gösterdiğini söylüyor. Sonuç olarak, geçen yıl hükümet karşıtı gösteriler sırasında polis şiddeti görüntülerini bastıran devlet medya kuruluşlarından “daha ​​fazla insan propagandaya inanmamaya başlıyor” diyor.

Bilgisayar korsanları, geçen yıl Lukashenko'nun tartışmalı seçilmesinin ardından iltica eden eski Belarus polis memurları tarafından oluşturulan Bypol adlı bir grupla bir araya geldi. Seçimi kitlesel gösteriler izledi ve bazı polis memurları, acımasız bir baskıyla yüzlerce vatandaşa işkence yapmak ve dövmekle suçlandı.

Bir organize suç ve yolsuzluk biriminin başında bulunan eski bir polis yarbay olan Aliaksandr Azarau, seçim sahtekarlığı ve polis şiddetine tanık olduktan sonra geçen yıl işinden ayrıldığını söyledi. Polonya'ya taşındı ve geçen yılın sonundan beri Siber Partizanlarla çalıştığını söylediği Bypol'e katıldı. Azarau, bilgisayar korsanlarının yayınladığı bilgilerin gerçek olduğunu ve Bypol'ün bu bilgileri yozlaşmış polis ve hükümet yetkililerini sorumlu tutmak için kullanmayı planladığını söyledi.